Куди поїхати у 2022 році: Топ-10 країн, міст та регіонів

Найкращі країни для відпочинку у 2022-му році / Фото: unsplash.com

Австралійське видавництво Lonely Planet, що спеціалізується на випуску путівників, опублікувало список кращих напрямків для подорожей на 2022 рік. Саме у цих куточках світу можна створити найкрасивіші фото на свій смартфон для Instagram.

До списку увійшли країни, регіони та міста, куди журналісти рекомендують вирушити наступного року.

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Цього разу рейтинг особливо цікавий тим, що у 2020-му році його не випускали через пандемію та пов'язані з нею обмеження.

Після вимушеної перерви настав час зняти з полиці плани поїздок, що давно відкладаються, і втілити їх у життя, — розповів віце-президент Lonely Planet Том Холл.

У топ-10 країн, які варто відвідати у 2022 році увійшли:

Острови Кука Норвегія Маврикій Беліз Словенія Ангілья Оман Непал Малаві Єгипет

Найкращі міста:

Окленд (Нова Зеландія)

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Тайбей (Тайвань)

Фрайбург (Німеччина)

Атланта (США)

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Лагос (Нігерія)

Нікосія (Кіпр)

Дублін (Ірландія)

Меріда (Мексика)

Флоренція (Італія)

Кенджу (Південна Корея)

Найкращі регіони:

Вестфірдір (Ісландія)

Західна Вірджинія (США)

Автономний округ Сішуанбаньна (Китай)

Кент (Велика Британія)

Пуерто-Ріко

Сікоку (Японія)

Пустеля Атакама (Чилі)

Сінік Рим Ріджінал (Австралія)

Острів Ванкувер (Канада)

Бургундія (Франція)

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