Куда поехать в 2022 году: Топ-10 стран, городов и регионов

Лучшие страны для отдыха в 2022-м году / Фото: unsplash.com
Австралийское издательство Lonely Planet, специализирующееся на выпуске путеводителей, опубликовало список лучших направлений для путешествий на 2022 год. Именно в этих уголках мира можно создать самые красивые фото на свой смартфон для Instagram.
В список вошли страны, регионы и города, куда журналисты рекомендуют отправиться в следующем году.
В этот раз рейтинг особенно интересен тем, что в 2020-м году его не выпускали из-за пандемии и связанными с ней ограничениями.
После вынужденного перерыва настало время снять с полки давно откладываемые планы поездок и воплотить их в жизнь, — рассказал вице-президент Lonely Planet Том Холл.
В топ-10 стран, которые стоит посетить в 2022 году вошли:
- Острова Кука
- Норвегия
- Маврикий
- Белиз
- Словения
- Ангилья
- Оман
- Непал
- Малави
- Египет
Лучшие города:
Лучшие регионы:
- Вестфирдир (Исландия)
- Западная Вирджиния (США)
- Автономный округ Сишуанбаньна (Китай)
- Кент (Великобритания)
- Пуэрто-Рико
- Сикоку (Япония)
- Пустыня Атакама (Чили)
- Синик Рим Риджинал (Австралия)
- Остров Ванкувер (Канада)
- Бургундия (Франция)
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