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Куда поехать в 2022 году: Топ-10 стран, городов и регионов

Юлия Ткачук
19 ноября, 19:14
Пора строить планы для путешествий на следующий год

Лучшие страны для отдыха в 2022-м году / Фото: unsplash.com

Австралийское издательство Lonely Planet, специализирующееся на выпуске путеводителей, опубликовало список лучших направлений для путешествий на 2022 год. Именно в этих уголках мира можно создать самые красивые фото на свой смартфон для Instagram.

В список вошли страны, регионы и города, куда журналисты рекомендуют отправиться в следующем году.

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В этот раз рейтинг особенно интересен тем, что в 2020-м году его не выпускали из-за пандемии и связанными с ней ограничениями.

После вынужденного перерыва настало время снять с полки давно откладываемые планы поездок и воплотить их в жизнь, — рассказал вице-президент Lonely Planet Том Холл.

В топ-10 стран, которые стоит посетить в 2022 году вошли:

  1. Острова Кука
  2. Норвегия
  3. Маврикий
  4. Белиз
  5. Словения
  6. Ангилья
  7. Оман
  8. Непал
  9. Малави
  10. Египет

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Лучшие города:

Окленд (Новая Зеландия)

Тайбэй (Тайвань)

Фрайбург (Германия)

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Атланта (США)

Лагос (Нигерия)

Никосия (Кипр)

Дублин (Ирландия)

Мерида (Мексика)

Флоренция (Италия)

Кенджу (Южная Корея)

Лучшие регионы:

  • Вестфирдир (Исландия)
  • Западная Вирджиния (США)
  • Автономный округ Сишуанбаньна (Китай)
  • Кент (Великобритания)
  • Пуэрто-Рико
  • Сикоку (Япония)
  • Пустыня Атакама (Чили)
  • Синик Рим Риджинал (Австралия)
  • Остров Ванкувер (Канада)
  • Бургундия (Франция)

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