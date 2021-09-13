Аризона по-українськи і не тільки: куди вирушити в подорож на авто

Аризона по-українськи і не тільки: куди відправитися в подорож на авто

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Розпочнемо із Санжійки на Одещині

Санжійку обирають мандрівники, які не люблять одеський шум 24/7 та готові відпочивати без інфраструктури. В інстаграмне село приїжджають, щоб насолодитися природою та спокоєм місцевості, бо туристів там немає.

Санжійку обирають мандрівники, які не люблять одеський шум 24/7 / Фото: Instagram: lana_musienko

Одні мандрівники бронюють там готелі, прайс яких на Booking стартує від 750 гривень за добу, інші – живуть у власних наметах на березі моря. Розваг немає, тож єдині веселощі для туристів – це фотосесії на фоні дикого пляжу, який приваблює фотографів з усієї України, та пікніки.

Відстань від Києва: 502 км, орієнтовний час у дорозі – 6 годин.

Якщо не любите море, то відвідайте Буцький каньйон у Черкаській області

Буцький каньйон лежить біля селища міського типу Буки. Його називають чудом України, а також ідеальним місцем для екстремалів, бо, окрім скелелазіння, там влаштовують запливи на байдарках річкою Гірський Тікич.

Більшість мандрівників влаштовують пікнік та насолоджуються краєвидом каньйону, якому близько 2 млрд років. Приїжджайте туди хоча б на день: ночуйте в наметах або бронюйте готель, прайс якого на Booking стартує від 750 гривень.

Буцький каньйон сподобається екстремалам та поціновувачам естетичних місць / Фото: instagram.com/ukrworld

Відстань від Києва: 183 км, орієнтовний час у дорозі – 3 години.

Якщо не любите витрачати багато часу на дорогу, то їдьте на Коростишівський кар'єр у Житомирській області

На Коростишівський кар'єр приїжджають, щоб возз’єднатися з природою та абстрагуватися від шуму мегаполісу. Для любителів пірнати тут ідеальна глибина – орієнтовно 20 метрів, а висота скель кар'єру – понад 10 метрів. Поціновувачі кемпінгів оцінять територію тамтешнього лісу, бо знайдеться місце, щоб облаштувати намет та розпалити багаття.

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Якщо ви за зручності, то бронюйте готель у Коростишеві: ціна на Booking стартує від 375 гривень.

На Коростишівський кар'єр приїжджають, щоб возз’єднатися з природою / Фото: Wikipedia

Відстань від Києва: 106 км, орієнтовний час у дорозі – 2 години.

За американськими краєвидами їдьте на Миколаївщину в Актовський каньйон

Актовський каньйон входить до складу Національного природного парку "Бузький Гард", але частіше його порівнюють з Аризоною, ніж з Україною. Чому? Бо його ландшафти нагадують Гранд-каньйон. Але український аналог менший за габаритами: глибина – понад 40 метрів, а площа – понад 250 гектарів.

Актовський каньйон порівнюють з Гранд-каньйоном у США / Фото: ozi.pp.ua

Але повірте, він не менш естетичний! Окрім фотосесій, туристи практикують тут скелелазіння, велопрогулянки, а також облаштовують наметові містечка та залишаються в "мініатюрній Аризоні" хоча б на два дні. Чому б і вам не спробувати?

Відстань від Києва: 400 км, мінімальний час у дорозі – 5 годин 30 хв.

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