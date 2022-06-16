Хто допоможе Україні виграти війну – думка екстрасенсу

Як європейські та світові політики допоможуть Україні? / Фото: Колаж: Сьогодні

Екстрасенс та таролог Макс Гордєєв у програмі "Ранок з Україною" зробив новий прогноз для України. Експерт розповів ведучим каналу "Україна" Анатолію Анатолічу та Ірині Хоменко, що чекати українцям від візиту лідерів європейських країн до Києва, а також пояснив, у чиїх силах закінчити війну в Україні.

Нарешті лідери Франції, Італії та Німеччини прибули до України. Але, як це вплине на життя та долю українців? Наприклад, пан Макрон досі не визначився, кого він підтримує у цій війні.

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Поки що він шукає, де йому краще. Він самітник. Людина шукає близьких до себе, до своєї ідеї та ідеології. Він не має єдиної думки щодо цієї війни взагалі, – прокоментував Макс Гордєєв у студії "Ранку з Україною".

Екстрасенс зазначив, що візит до України може допомогти президенту Франції визначитись зі своєю позицією. За словами Макса Гордєєва, одним із ключиків до нашої перемоги стане закон про ленд-ліз для України, який підписав Джо Байден.

Випала карта Імператора, яка має значення стабільності. Хоча закон уже ухвалено, все ще вирішуються важливі питання. Але карта Коханців, яка випала на другий, говорить про те, що у нас є вибір. Нам справді багато країн допомагають, за що ми їм дуже вдячні, – пояснив таролог.

Одним із найзавзятіших помічників України є президент Туреччини Реджеп Ердоган, який намагається сприяти переговорам Володимира Зеленського з Путіним. Екстрасенс розповів, чи відбудеться зустріч президентів:

Ердоган виступає за справедливість. Він серйозно ставиться до цього. Президент Туреччини не з тих, хто говоритиме і сидітиме склавши руки. Він за чесність. Але хоч би хто старався, зустрічі не буде. Відносини не дозволять Зеленському зробити цей крок. А ще мені здається, що сам Путін боїться цієї зустрічі. Він не зможе морально та фізично бути там.

Екстрасенс Макс Гордєєв запевнив, що навіть із цією мінімальною допомогою, яку надають Україні, ми виграємо цю війну завдяки силі та незламності нашого народу.

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Дивіться відео з Максом Гордєєвим у програмі "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 8:30 в ефірі "Індиго TV":

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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