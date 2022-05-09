Ксенія Собчак торгує худі з цитатами Григорія Сковороди, музей якого знищили росіяни

Ксенія Собчак заробляє на висловлюваннях відомих українців / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку воєнного вторгнення РФ в Україну багато знаменитостей висловили свою позицію щодо війни. Поки одні обирають бік Путіна та його послідовників, боячись за свої привілеї, інші грають у мовчанку. Ксенія Собчак, наприклад, змінила опозиційну позицію до російської влади на нейтральну.

Ксенія Собчак позує у речах з колекції свого мерча

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Причиною такої поведінки, як пояснила Маша Єфросиніна в інтерв'ю Наташі Влащенко для YouTube-каналу "Україна 24", – це гроші.

Наші спільні друзі завжди говорили – вона дуже любить гроші. Її голка в яйці, тобто вразливе місце, це не діти і не сім'я – це гроші. Вона дуже жадібна до грошей, дуже любить люкс та розкіш. При цьому вона не любить за все це платити, тому нескінченний бартер та реклама всього. Це людина, яка має вразливе місце – бабло, – розповіла Єфросиніна.

Ми знайшли ще один доказ цього. На сайті Собчак, де вона продає свій мерч, є кілька худі з цікавими принтами. На речі яскравих рожевих та зелених кольорів нанесено слова одного з найвідоміших українських філософів, богослова та поета Григорія Сковороди.

Худі з цитатами Г.Сковороди, які продає Ксенія Собчак

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Ціна худі на сайті Собчак стновить 7200 рублів (бл. 3140 грн).

Такий підхід до заробітку звучить ще сюрреалістичніше після того, як армія РФ 7 травня розбомбила Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка Харківської області.

Худі з цитатами Г.Сковороди, які продає Ксенія Собчак

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Цікаво, що слова "Світ ловив мене, але не впіймав" Сковорода заповідав написати на його надгробку.

Худі з цитатами Г.Сковороди, які продає Ксенія Собчак

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