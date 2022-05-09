Ксения Собчак торгует худи с цитатами Григория Сковороды, музей которого уничтожили россияне

Ксения Собчак зарабатывает на высказываниях знаменитых украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала военного вторжения РФ в Украину многие знаменитости высказали свою позицию о войне. Пока одни выбирают сторону Путина и его последователей, боясь за свои привилегии, другие играют в молчанку. Ксения Собчак, например, сменила оппозиционную позицию к российской власти на нейтральную.

Ксения Собчак позирует в вещах из коллекции своего мерча / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Причиной такого поведения, как объяснила Маша Ефросинина в интервью Наташе Влащенко для YouTube-канала "Україна 24", – это деньги.

Наши общие друзья всегда говорили – она очень любит деньги. Ее иголка в яйце, то есть самое уязвимое место, это не дети и не семья – это деньги. Она очень жадная к деньгам, очень любит люкс и роскошь. При этом она не любит за все это платить, поэтому бесконечный бартер и реклама всего. Это человек, у которого есть уязвимое место – бабло, – рассказала Ефросинина.

Мы нашли еще одно доказательство этого. На сайте Собчак, где она продает свой мерч, есть несколько худи с интересными принтами. На вещи ярких розовых и зеленых цветов нанесены слова одного из самых известных украинских философов, богослова и поэта Григория Сковороды.

Худи с цитатами Г.Сковороды, которые продает Ксения Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Стоимость худи на сайте Собчак составляет 7200 рублей (ок. 3140 грн).

Такой подход к заработку звучит еще более сюрреалистично после того, как армия РФ 7 мая разбомбила Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области.

Худи с цитатами Г.Сковороды, которые продает Ксения Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Интересно, что слова "Мир ловил меня, но не поймал" Сковорода завещал написать на его надгробии.

Худи с цитатами Г.Сковороды, которые продает Ксения Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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