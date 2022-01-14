Хрещенські купання 2022 – чим корисні і кому не варто пірнати в ополонку

Хрещенські купання 2022 року корисні загартованим людям, а ось без підготовки пірнати в ополонку не варто / Фото: Колаж: Сьогодні
Пірнання в ополонку відноситься до одного з методів загартовування, але людині непідготовленій "свята" вода з ополонки навіть на Водохреще може зашкодити. Чи справді корисно пірнати в ополонку, а кому не можна цього робити взагалі – допомогла розібратися терапевт, сімейний лікар, спеціаліст УЗД-діагностики Ганна Красюк.
Чи правда корисно пірнати в ополонку чи ні?
Щороку, на 19 січня – православний свято Хрещення Господнього (Водохреща) десятки (а то й сотні) людей в Україні та пострадянських країнах пірнають у ополонку. За повір'ям, у свято Водохреща вода стає святою, а церковнослужителі здійснюють спеціальний обряд освячення води у водоймах.
Чому небезпечно пірнати в ополонку
Люди з хронічними проблемами купання в ополонці "аукається" пієлонефритом (запальним процесом у нирках), у чоловіків – простатитом (запаленням передміхурової залози), а у жінок – циститом, запальними процесами в матці та придатках. Не кажучи вже про ризики "заробити" гайморит чи отит.
Крім цього, різке переохолодження може включити аутоімунні процеси, після купання в ополонці може загостритися артрит, артроз. Різке занурення у крижану воду може викликати судоми, непритомність, розвиток інсульту, утворення тромбів, аж до зупинки серця.
А як же ті, хто купався в ополонці і не захворів?
У сюжетах на телебаченні і не лише ми регулярно бачимо людей, які викупалися в ополонці вперше і не захворіли, бо нібито їх благословив Бог. Однак немає жодної гарантії, що через місяць чи півроку після такого купання у людини не загостриться приховане захворювання, про яке вона могла не знати.
Щоб така процедура, як моржування чи пірнання взимку в ополонку, принесла користь, а не шкоду, треба загартовуватися поступово, – каже Ганна Красюк, – і починати це треба робити не взимку, а влітку. Жодна людина не знає напевно свою дозу переохолодження, тому щоб купання в ополонці на Водохреще не вийшло боком, гартуйтеся.
Взагалі загартуватися треба з дитинства, а не за пару днів до Водохреща. Якщо ви взагалі ніколи не гартувалися, то не варто цього року пірнати в ополонку, навіть якщо дуже хочеться. Почніть готуватися до наступного свята Хрещення і занурення в ополонку вже тепер.
А як правильно гартуватися, з чого почати?
Якщо ж ваш стан здоров'я дуже занедбаний, то ніяке загартування вам не допоможе. Жінкам обов'язково потрібно відвідувати гінеколога, чоловікам – уролога або андролога, за необхідності знайти проблему зі здоров'ям допоможе УЗД, аналізи крові тощо. Як самих, так і своїх дітей регулярно потрібно показувати офтальмологу, стоматологу.
Різке занурення в ополонку навіть для здорового організму – стрес, оскільки перепад тиску відбивається на судинах та м'язах. Прокачати м'язи і судини для такої практики теж можна за допомогою холодного душу. Починаючи з перерахованих вище рекомендацій і доводячи до занурення під холодний душ прямо з головою.
Як не захворіти після купання в ополонці навіть загартованому
Якщо ви – людина здорова, загартована і купатися в ополонці на Водохреще для вас не в новинку, то все одно не ризикуйте. Обов'язково:
- Не забудьте виміряти перед пірнанням рівень артеріального тиску і переконатися, що показники в нормі.
- Пірнати в ополонку з головою загрожує втратою свідомості від різкого охолодження та спазмів судин. Тому у воду заходять ногами. І в самій ополонці знаходяться не довше хвилини.
- Відразу після виходу з ополонки потрібно насухо витертися рушником і одягти теплий одяг. Потім вирушайте в тепле приміщення та випийте зігріваючого чаю, узвару, але не алкоголю!
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