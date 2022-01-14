Крещенские купания 2022 – чем полезны и кому не стоит нырять в прорубь

Крещенские купания 2022 полезны закаленным людям, а вот без подготовки нырять в прорубь не стоит / Фото: Коллаж: Сегодня
Ныряние в прорубь относится к одному из методов закаливания, но человеку неподготовленному "святая" вода из проруби даже на Крещение может навредить. Действительно ли полезно нырять в прорубь, а кому нельзя этого делать вообще – помогла разобраться терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.
Правда ли полезно нырять в прорубь или нет?
Каждый год, на 19 января – православный праздник Крещения Господня (Водохреща) десятки (а то и сотни) людей в Украине и постсоветских странах ныряют в прорубь. По поверью, в праздник Крещения вода становится святой, а церковнослужители совершают специальный обряд освящения воды в водоемах.
Почему опасно нырять в прорубь
У людей с хроническими проблемами купание в прорубе "аукается" пиелонефритом (воспалительным процессом в почках), у мужчин – простатитом (воспалением предстательной железы), а у женщин – циститом, воспалительными процессами в матке и придатках. Не говоря уже о рисках "заработать" гайморит или отит.
Кроме этого, резкое переохлаждение может включить аутоимунные процессы, после купания в проруби может обостриться артрит, артроз. Резкое погружение в ледяную воду может вызвать судороги, потерю сознания, развитие инсульта, образование тромбов, вплоть до остановки сердца.
А как же те, кто купался в проруби и не заболел?
В сюжетах на телевидении и не только мы регулярно видим людей, которые искупались в проруби впервые и не заболели, потому что якобы Бог их благословил. Однако нет никакой гарантии, что спустя месяц или полгода после такого купания у человека не обострится скрытое заболевание, о котором он мог не знать.
Чтобы такая процедура, как моржевание или ныряние зимой в прорубь, принесла пользу, а не вред, нужно закаляться постепенно, – говорит Анна Красюк, – и начинать это делать нужно не зимой, а летом. Ни один человек не знает наверняка свою дозу переохлаждения, поэтому чтобы купание в проруби на Крещение не вышло боком, закаляйтесь.
Вообще закаляться надо с детства, а не за пару дне до Крещения. Если вы вообще никогда не закалялись, то не стоит в этом году нырять в прорубь, даже если очень хочется. Начните готовиться к следующему празднику Крещения и погружению в прорубь уже сейчас.
А как правильно закаливаться, с чего начать?
Если же ваше состояние здоровья очень запущенное, то никакое закаливание вам не поможет. Женщинам обязательно нужно посещать гинеколога, мужчинам – уролога или андролога, при необходимости найти проблему со здоровьем поможет УЗИ, анализы крови и т. д. Как самих, так и своих детей регулярно нужно показывать офтальмологу, стоматологу.
Резкое погружение в прорубь даже для здорового организма – стресс, поскольку перепад давления отражается на сосудах и мышцах. Прокачать и мышцы, и сосуды для такой практики тоже можно с помощью холодного душа. Начиная с вышеперечисленных рекомендаций и доводя до погружения под холодный душ прямо с головой.
Как не заболеть после купания в проруби даже закаленному
Если вы – человек здоровый, закаленный и купаться в проруби на Крещение для вас не в новинку, то все равно не рискуйте. Обязательно:
- Не забудьте измерить перед нырянием уровень артериального давления и убедиться в том, что показатели в норме.
- Нырять в прорубь с головой чревато потерей сознания от резкого охлаждения и спазмов сосудов. Поэтому в воду заходят ногами. И в самой проруби находятся не дольше минуты.
- Сразу после выхода из проруби нужно насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду. Затем отправляйтесь в теплое помещение и выпейте согревающего чая, узвара, но не алкоголя!
Также мы писали. "Как избежать переохлаждения и что делать, если замерз".