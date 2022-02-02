Джей Ло знялася у новій фотосесії. Що не так із губами зірки

Дженніфер Лопес знялася у пікантній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес, яку французи нещодавно розкритикували, показала нову фотосесію для американського видання The New York Times. На фото зірка позувала в трьох образах, але увага шанувальників була повністю прикута до її губ.

52-річна Дженніфер Лопес поділилася в Instagram бекстейджнм нової фотосесії. Співачка приміряла на себе образ солідної бізнес-леді з Уолл-стріт. Схоже, ця роль дуже зайшла після кліпу з Малумою на пісню Pa Ti.

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Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

Усього за зйомку Джей Ло приміряла 3 образи. На двох знімках вона зображена у рожевому вбранні, що складається з об'ємного пуховика, топа та спідниці з розрізом.

Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

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Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

Неможливо відірвати погляд від чорного костюма із зав'язками, що оголює живіт, стегна та декольте і підкреслює ідеальну фігуру зірки фільму "Стриптизерки".

Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

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Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

Також знаменитість приміряла білий стильний костюм, який їй дуже личить.

Дженніфер Лопес знялася у гарній фотосесії / Фото: instagram.com/jlo

І все б добре, але шанувальників вже не перший рік бентежить дивний макіяж знаменитості, а саме олівець, що виходить далеко за контури губ. Навіщо знаменитість роками це робить і що конкретно намагається заховати: герпес, тонкі губи чи справді вважає, що це гарно? Питання, відповідь на яке ми ніколи не дізнаємося.

Що не так з макіяжем губ Джей Ло: автозагар, герпес чи ховає тонкі губи? / Фото: The New York Times

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