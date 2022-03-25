Гарно та гідно: дизайн-бюро показали проєкт тимчасового селища для українських переселенців

Українська студія розробила проект тимчасового селища для переселенців / Фото: instagram.com/balbekbureau/

Місяць війни всіх нас безповоротно змінив. Ми обов'язково будемо щасливими, усміхненими та безтурботними, але просто не такими, як раніше. Особливо складно повернутися до життя, яке хоч віддалено нагадує колишнє, буде тим, хто втратив близьких і дах над головою. На жаль, людей ніхто ніколи не зможе повернути чи замінити, але забезпечити українців гідним місцем проживання можна, що і пропонує українська команда архітекторів.

Київська архітектурна студія Balbek Bureau розробила проєкт модульного селища, яке могло б на якийсь час стати домом для українців, які втекли від обстрілів та війни. Розробники плану розповіли, що їхньою метою є забезпечити сім'ї гідним місцем проживання, щоб вони відчували себе людьми насамперед, а не біженцями.

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Своє модульне селище компанія Balbek Bureau назвала Re: Ukraine. А перед тим як подати його на загальний огляд, команда проаналізувала поселення для біженців, що функціонують у різних куточках світу.

Українська студія розробила проєкт тимчасового селища для переселенців / Фото: instagram.com/balbekbureau/

Українська студія розробила проєкт тимчасового селища для переселенців / Фото: instagram.com/balbekbureau/

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Українська студія розробила проєкт тимчасового селища для переселенців / Фото: instagram.com/balbekbureau/

Українська студія розробила проєкт тимчасового селища для переселенців / Фото: instagram.com/balbekbureau/

Українська студія розробила проєкт тимчасового селища для переселенців / Фото: instagram.com/balbekbureau/

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