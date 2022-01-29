Красиві груди після пластики – що важливо знати, перш ніж ставити імпланти

Красиві груди після пластики - реальні, але важливо дізнатися все про маммопластику, перш ніж ставити імпланти / Фото: freepik.com, unsplash.com, Колаж: Сьогодні
Маммопластика – хірургічна операція, яку застосовують не тільки для збільшення маленьких грудей, а також для їхньої корекції. Навіщо робити маммопластику, чи існують безпечні методи збільшення грудей – розповів заслужений лікар в естетичній та реконструктивній пластичній хірургії Дмитро Слоссер.
Маммопластика – навіщо потрібна ця операція?
Маммопластика – хірургічна операція, за допомогою якої проводиться зміна форми та розмірів молочних залоз, корекція ареоли та сосків. Розрізняють кілька видів маммопластики:
- аугментаційна – збільшення грудей за допомогою імплантів;
- редукційна – тобто зменшення грудей;
- а також підтяжка, корекція окремих зон грудей;
- реконструктивна маммопластика, яка проводиться після часткового чи повного видалення молочних залоз.
Які безпечні методики збільшення грудей є?
Існують три варіанти розрізів для встановлення імплантів: у складці під молочною залозою, у пахвовій западині та навколо ареоли соска.
В результаті ліпофілінгу можна за раз покращити фігуру, прибравши зайве з боків та інших проблемних місць та покращивши форму грудей. Груди при цьому будуть сприйматися природно – як на вигляд, так і на дотик.
Що важливо знати жінкам про імпланти?
Імпланти бувають різних видів, залежно від форми та наповнювача – круглі та анатомічні, сольові та силіконові. Сольові практично вже давно не застосовуються.
Вони являють собою міцну силіконову оболонку з наповнювачем, покриті тонким шаром титану, який дозволяє оболонці прорватися. Краще вибирати імпланти відомого американського чи європейського виробника, який дає довічну гарантію своєї продукції.
Скільки коштує збільшити груди чи виправити їхню форму?
Вартість маммопластики залежить від типу пластичного втручання (збільшення, зменшення, підтяжка, зміна ореоли або корекція сосків) та матеріалів, зокрема імплантів. Якщо говорити про нашу клініку, то вартість самої операції зі збільшення грудей становить від 6 000 євро.
Чи потрібно згодом проводити заміну імплантів?
Сучасні виробники імплантів дають довічну гарантію тому вони не вимагають заміни навіть при дуже тривалій експлуатації. Повторна пластика може знадобитися тільки в тому випадку, якщо є необхідність заміни старих зразків на нові або на моделі іншого розміру.
Ще одна причина поміняти імпланти – можливі ускладнення. Їх не має бути, якщо операцію проведено якісно, і пацієнтка виконує всі післяопераційні розпорядження.
Як відбувається процес відновлення після маммопластики?
Оскільки пластика грудей проводиться під загальним наркозом і передбачає проведення розрізів тканин та накладення швів, першу добу після операції пацієнтка проводить у стаціонарі. Через 2-3 години можна пити воду, ще за кілька годин – поїсти. Пацієнтка відчуває слабкість, є болі у грудях, може підвищитися температура.
Для полегшення больових відчуттів та запобігання розвитку інфекцій призначаються знеболювальні препарати та антибіотики, а також – носіння спеціальної компресійної білизни. У перші дні після операції потрібен відпочинок та відсутність фізичної активності.
Протягом першого тижня потрібно приходити до клініки для обробки швів та перев'язки. Шви розсмоктуються самостійно. Болючі відчуття, зазвичай, повністю проходять на 5-6-й день після операції, набряки зникнуть за 2 тижні. Для повного відновлення потрібно від шести до 12 місяців.
Наскільки можна спрогнозувати результат?
Імплантаційна маммопластика вважається прогнозованішою, ніж ліпофілінг, і тут можна дати більш високу гарантію результату. Зазвичай, всі моменти обговорюються до початку операції – форма, розмір, вид імпланту, вартість тощо. Тому, за наявності відповідної кваліфікації у хірурга, жодних неприємних сюрпризів не має бути, і пацієнтка отримує саме те, що хотіла.
Які ризики й ускладнення після операції?
Ускладнення можна розділити на загальні (такі як біль, набряки, підвищення температури, гематоми тощо) та специфічні (тріщини або розрив імпланту, деформація молочних залоз та інші). Больові відчуття та набряклість – нормальна реакція на операцію.
Турбуватися варто лише якщо набряклість зберігається більш ніж 3 місяці. Те саме стосується підвищення температури до 38 градусів у перші дні після операції. А якщо температура вища, зберігається лихоманка понад 14 днів або після нормалізації вона знову підвищилася, необхідно звернутися до лікаря.
Які протипоказання після проведення маммопластики?
Їх досить багато, та важливо виконувати їх усі, наприклад:
- Не можна піднімати руки та важкі предмети, щоб випадково не зсунути імпланти.
- Не можна водити автомобіль, оскільки напруження на грудні м'язи краще уникати. Не можна займатися спортом та сексом – як мінімум місяць.
- Спати спочатку краще на спині, уникаючи лежання на боці та животі.
- Приймати душ можна на 5-7 день після операції – до цього краще обійтись вологими серветками.
- Не варто курити та вживати алкоголь – це звужує судини та ускладнює кровообіг.
- Про лазневі процедури та солярію теж варто забути на кілька місяців.
Чи можна прискорити відновлення після операції?
Як підготуватися до маммопластики?
Перед операцією лікар збирає анамнез – щодо проведених раніше, переносимість препаратів, наявності алергії. Наступний етап – передопераційне обстеження.
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