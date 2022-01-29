Красиві груди після пластики – що важливо знати, перш ніж ставити імпланти

Красиві груди після пластики - реальні, але важливо дізнатися все про маммопластику, перш ніж ставити імпланти / Фото: freepik.com, unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Маммопластика – хірургічна операція, яку застосовують не тільки для збільшення маленьких грудей, а також для їхньої корекції. Навіщо робити маммопластику, чи існують безпечні методи збільшення грудей – розповів заслужений лікар в естетичній та реконструктивній пластичній хірургії Дмитро Слоссер.

Дмитро Слоссер / Фото: прес-служба

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Маммопластика – навіщо потрібна ця операція?

Маммопластика – хірургічна операція, за допомогою якої проводиться зміна форми та розмірів молочних залоз, корекція ареоли та сосків. Розрізняють кілька видів маммопластики:

аугментаційна – збільшення грудей за допомогою імплантів;

редукційна – тобто зменшення грудей;

а також підтяжка, корекція окремих зон грудей;

реконструктивна маммопластика, яка проводиться після часткового чи повного видалення молочних залоз.

Які безпечні методики збільшення грудей є?

Найпопулярніший спосіб збільшення грудей – встановлення імплантів. Плюси операції – її простота та короткий період відновлення. Мінуси – можливі ускладнення, та в сучасній пластичній хірургії вони мінімізовані завдяки високій якості матеріалів та кваліфікації хірургів.

Існують три варіанти розрізів для встановлення імплантів: у складці під молочною залозою, у пахвовій западині та навколо ареоли соска.

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Ще один спосіб – ліпофілінг, під час якого для збільшення грудей використовуються власні жирові клітини пацієнтки. І тут я мушу засмутити струнких дівчат: їм просто нема звідки взяти надлишки жирової клітковини.

Найпопулярніший спосіб збільшення грудей – встановлення імплантів / Фото: Pixabay

В результаті ліпофілінгу можна за раз покращити фігуру, прибравши зайве з боків та інших проблемних місць та покращивши форму грудей. Груди при цьому будуть сприйматися природно – як на вигляд, так і на дотик.

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Проте є мінуси такої операції. Головний з них у тому, що після неї залишаються ущільнення, які важко діагностувати мамологам під час обстеження. До того ж, за одну процедуру ліпофілінгу можна збільшити груди тільки на один розмір, оскільки жирова тканина має низьку приживаність при сильному стисканні. Вона може частково розсмоктуватися, і груди поступово втрачають об’єм.

Що важливо знати жінкам про імпланти?

Імпланти бувають різних видів, залежно від форми та наповнювача – круглі та анатомічні, сольові та силіконові. Сольові практично вже давно не застосовуються.

Краще вибирати імпланти відомого американського чи європейського виробника з довічною гарантією / Фото: freepik.com

Вони являють собою міцну силіконову оболонку з наповнювачем, покриті тонким шаром титану, який дозволяє оболонці прорватися. Краще вибирати імпланти відомого американського чи європейського виробника, який дає довічну гарантію своєї продукції.

Скільки коштує збільшити груди чи виправити їхню форму?

Вартість маммопластики залежить від типу пластичного втручання (збільшення, зменшення, підтяжка, зміна ореоли або корекція сосків) та матеріалів, зокрема імплантів. Якщо говорити про нашу клініку, то вартість самої операції зі збільшення грудей становить від 6 000 євро.

Чи потрібно згодом проводити заміну імплантів?

Сучасні виробники імплантів дають довічну гарантію тому вони не вимагають заміни навіть при дуже тривалій експлуатації. Повторна пластика може знадобитися тільки в тому випадку, якщо є необхідність заміни старих зразків на нові або на моделі іншого розміру.

Сучасні якісні імпланти не вимагають заміни навіть за дуже тривалої експлуатації / Фото: unsplash.com

Ще одна причина поміняти імпланти – можливі ускладнення. Їх не має бути, якщо операцію проведено якісно, і пацієнтка виконує всі післяопераційні розпорядження.

Як відбувається процес відновлення після маммопластики?

Оскільки пластика грудей проводиться під загальним наркозом і передбачає проведення розрізів тканин та накладення швів, першу добу після операції пацієнтка проводить у стаціонарі. Через 2-3 години можна пити воду, ще за кілька годин – поїсти. Пацієнтка відчуває слабкість, є болі у грудях, може підвищитися температура.

Для полегшення больових відчуттів та запобігання розвитку інфекцій призначаються знеболювальні препарати та антибіотики, а також – носіння спеціальної компресійної білизни. У перші дні після операції потрібен відпочинок та відсутність фізичної активності.

У перші дні після збільшення грудей буде необхідний відпочинок та відсутність фізичної активності / Фото: freepik.com

Протягом першого тижня потрібно приходити до клініки для обробки швів та перев'язки. Шви розсмоктуються самостійно. Болючі відчуття, зазвичай, повністю проходять на 5-6-й день після операції, набряки зникнуть за 2 тижні. Для повного відновлення потрібно від шести до 12 місяців.

Наскільки можна спрогнозувати результат?

Імплантаційна маммопластика вважається прогнозованішою, ніж ліпофілінг, і тут можна дати більш високу гарантію результату. Зазвичай, всі моменти обговорюються до початку операції – форма, розмір, вид імпланту, вартість тощо. Тому, за наявності відповідної кваліфікації у хірурга, жодних неприємних сюрпризів не має бути, і пацієнтка отримує саме те, що хотіла.

Які ризики й ускладнення після операції?

Ускладнення можна розділити на загальні (такі як біль, набряки, підвищення температури, гематоми тощо) та специфічні (тріщини або розрив імпланту, деформація молочних залоз та інші). Больові відчуття та набряклість – нормальна реакція на операцію.

Больові відчуття та набряклість – нормальна реакція на операцію з корекції грудей / Фото: freepik.com

Турбуватися варто лише якщо набряклість зберігається більш ніж 3 місяці. Те саме стосується підвищення температури до 38 градусів у перші дні після операції. А якщо температура вища, зберігається лихоманка понад 14 днів або після нормалізації вона знову підвищилася, необхідно звернутися до лікаря.

Які протипоказання після проведення маммопластики?

Їх досить багато, та важливо виконувати їх усі, наприклад:

Не можна піднімати руки та важкі предмети, щоб випадково не зсунути імпланти. Не можна водити автомобіль, оскільки напруження на грудні м'язи краще уникати. Не можна займатися спортом та сексом – як мінімум місяць. Спати спочатку краще на спині, уникаючи лежання на боці та животі. Приймати душ можна на 5-7 день після операції – до цього краще обійтись вологими серветками. Не варто курити та вживати алкоголь – це звужує судини та ускладнює кровообіг. Про лазневі процедури та солярію теж варто забути на кілька місяців.

Чи можна прискорити відновлення після операції?

Перед випискою лікар дає пацієнтці докладну інструкцію про те, що та як робити після оперативного втручання. Це, наприклад, легкий масаж та застосування спеціальних протинабрякових кремів.

Обов'язкове носіння компресійного бюстгальтера, який не тільки підтримує бюст у правильному положенні, але й прискорює процес регенерації тканин. У перший тиждень такий бюстгальтер потрібно носити цілодобово. Дотримання цих нескладних рекомендацій, а також позитивне налаштування пацієнтки дозволить прискорити відновлення.

Як підготуватися до маммопластики?

Перед операцією лікар збирає анамнез – щодо проведених раніше, переносимість препаратів, наявності алергії. Наступний етап – передопераційне обстеження.

Перед тим, як зважитись на пластичну операцію, необхідно пройти серію аналізів – розгорнутий біохімічний аналіз крові на десятки показників, аналіз гормонального фону, ЕКГ, флюорографію, УЗД молочних залоз. Свій висновок має дати й анестезіолог – операція проводиться під загальним наркозом. В окремих випадках хірург може направити пацієнтку на мамографію, щоб унеможливити наявність мастопатії, кіст, онкології та інших патологічних станів.

Перед тим, як зважитись на пластичну операцію, необхідно пройти серію аналізів / Фото: unsplash.com

До пластичної операції необхідно готуватися заздалегідь. За місяць – відмовитись від прийому деяких препаратів, зокрема БАДів. За 2 тижні – припинити прийом глюкокортикостероїдів та оральних контрацептивів, а також препаратів, що знижують згортання крові, наприклад "аспірин".

Протягом місяця перед втручанням не можна вживати алкоголь та нікотин. А за тиждень – перейти на білково-вуглеводну дієту та легкозасвоювану їжу. У ряді випадків хірург може відмовитися робити операцію.

Крім традиційних протипоказань – вагітність або лактація, наявність захворювань, вік до 18 років, – дуже важливим є психологічний стан пацієнтки. І якщо лікар побачить, що жінка у пригніченому чи депресивному стані чи стресі, операцію необхідно відкласти.

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