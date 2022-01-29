Красивая грудь после пластики – что важно знать прежде чем ставить импланты

Красивая грудь после пластики – реальна, но важно узнать все о маммопластике, прежде чем ставить импланты / Фото: freepik.com, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Маммопластика – хирургическая операция, которую применяют не только для увеличения маленькой груди, а также для ее коррекции. Зачем делать маммопластику, существуют ли безопасные методы увеличения груди – рассказал заслуженный врач в эстетической и реконструктивной пластической хирургии Дмитрий Слоссер.

Дмитрий Слоссер / Фото: пресс-служба

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Маммопластика – для чего нужна эта операция?

Маммопластика – хирургическая операция, с помощью которой производится изменение формы и размеров молочных желез, коррекция ареолы и сосков. Различают несколько видов маммопластики:

аугментационная – увеличение груди с помощью имплантов

редукционная – то есть, уменьшение груди

а также подтяжка, коррекция отдельных зон груди

реконструктивная маммопластика, которая проводится после частичного или полного удаления молочных желез.

Какие безопасные методики увеличения груди существуют?

Самый популярный способ увеличения груди – установка имплантов. Плюсы операции — ее простота и короткий период восстановления. Минусы — возможные осложнения, но в современной пластической хирургии они минимизированы за счет высокого качества материалов и квалификацией хирургов.

Существуют три варианта разрезов для установки имплантов: в складке под молочной железой, в подмышечной впадине и вокруг ареолы соска.

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Еще один способ – липофилинг, при котором для увеличения груди используются собственные жировые клетки пациентки. И тут я должен расстроить стройных девушек: им просто неоткуда взять излишки жировой клетчатки.

Самый популярный способ увеличения груди – установка имплантов / Фото: Pixabay

В результате липофилинга можно за раз улучшить фигуру, убрав лишнее с боков и других проблемных мест и улучшив форму груди. Грудь при этом будет восприниматься естественно – как по внешнему виду, так и наощупь.

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Однако есть минусы такой операции. Главный из них в том, что после нее остаются уплотнения, которые тяжело диагностировать маммологам во время обследования. Кроме того, за одну процедуру липофилинга можно увеличить грудь только на один размер, поскольку жировая ткань имеет низкую приживаемость при сильном сжатии. Она может частично рассасываться, и грудь постепенно теряет в объеме.

Что важно знать женщинам об имплантах?

Импланты бывают разных видов, в зависимости от формы и наполнителя – круглые и анатомические, солевые и силиконовые. Солевые на практике уже давно не применяются.

Лучше выбирать импланты известного американского или европейского производителя с пожизненной гарантией / Фото: freepik.com

Они представляют собой прочную силиконовую оболочку с наполнителем, покрытые тонким слоем титана, который не позволяет оболочке прорваться. Лучше выбирать импланты известного американского или европейского производителя, который дает пожизненную гарантию на свою продукцию.

Сколько стоит увеличить грудь или исправить ее форму?

Стоимость маммопластики зависит от типа пластического вмешательства (увеличение, уменьшение, подтяжка, изменение ореолы или коррекция сосков) и используемых материалов, в том числе, имплантов. Если говорить о нашей клинике, то стоимость самой операции по увеличению груди составляет от 6000 евро.

Нужно ли со временем производить замену имплантов?

Современные производители имплантов дают пожизненную гарантию, поэтому они не требуют замены даже при очень длительной эксплуатации. Повторная пластика может потребоваться только в том случае, если есть необходимость замены старых образцов на более новые или на модели другого размера.

Современные качественные импланты не требуют замены даже при очень длительной эксплуатации / Фото: unsplash.com

Еще одна причина поменять импланты – возможные осложнения. Их быть не должно, если операция проведена качество, и пациентка выполняет все послеоперационные предписания.

Как проходит процесс восстановления после маммопластики?

Поскольку пластика груди проводится под общим наркозом и предполагает проведение разрезов тканей и наложении швов, в первые сутки после операции пациентка проводит в стационаре. Через 2-3 часа можно пить воду, еще через несколько часов – поесть. Пациентка чувствует слабость, болезненность в области груди, может повыситься температура.

Для облегчения болевых ощущений и предотвращения развития инфекций назначаются обезболивающие препараты и антибиотики, а также – ношение специального компрессионного белья. В первые дни после операции необходим отдых и отсутствие физической активности.

В первые дни после увеличения груди будет необходим отдых и отсутствие физической активности / Фото: freepik.com

В течение первой недели нужно приходить в клинику для обработки швов и перевязки. Швы рассасываются самостоятельно. Болезненные ощущения, как правило, полностью проходят на 5–6-й день после операции, отеки исчезнут через 2 недели. Для полного восстановления потребуется от шести до 12 месяцев.

Насколько точно можно спрогнозировать результат?

Имплантационная маммопластика считается более прогнозируемой, чем липофилинг, и тут можно дать более высокую гарантию результата. Как правило, все моменты оговариваются до начала операции – форма, размер, вид импланта, стоимость и так далее. Поэтому, при наличии соответствующей квалификации у хирурга, никаких неприятных сюрпризов быть не должно, и пациентка получает именно то, что хотела.

Каковы риски и осложнения после операции?

Осложнения можно разделить на общие (такие как боль, отеки, повышение температуры, гематомы и т.д.) и специфические (трещины или разрыв импланта, деформация молочных желез и другие). Болевые ощущения и отечность – нормальная реакция на операцию.

Болевые ощущения и отечность – нормальная реакция на операцию по коррекции груди / Фото: freepik.com

Беспокоиться стоит только если отечность сохраняется более 3 месяцев. То же самое касается повышения температуры до 38 градусов в первые дни после операции. А вот если температура выше, сохраняется лихорадка более 14 дней или после нормализации она снова повысилась, необходимо обратиться к врачу.

Какие противопоказания после проведения маммопластики?

Их довольно много, но важно выполнять их все, например:

Нельзя поднимать руки и тяжелые предметы, чтобы случайно не сместить импланты. Нельзя водить автомобиль, поскольку напряжения на грудные мышцы лучше избегать. Нельзя заниматься спортом и сексом – как минимум месяц. Спать в первое время лучше на спине, избегая лежания на боку и животе. Принимать душ можно на 5-7 день после операции – до этого лучше обойтись влажными салфетками. Не стоит курить и употреблять алкоголь – это сужает сосуды и затрудняет кровообращение. О банных процедурах и солярии тоже стоит забыть на несколько месяцев.

Можно ли ускорить процесс восстановления после операции?

Перед выпиской врач дает пациентке подробную инструкцию о том, что и как делать после оперативного вмешательства. Это, например, легкий массаж и применение специальных противоотечных кремов.

Обязательное ношение компрессионного бюстгальтера, который не только поддерживает бюст в правильном положении, но и ускоряет процесс регенерации тканей. В первую неделю такой бюстгальтер необходимо носить круглосуточно. Соблюдение этих несложных рекомендаций, а также позитивный настрой пациентки позволит ускорить процесс восстановления.

Как подготовиться к маммопластике?

Перед операцией доктор собирает анамнез – на предмет проведенных ранее, переносимость препаратов, наличия аллергии. Следующий этап – предоперационное обследование.

Перед тем, как решиться на пластическую операцию, необходимо пройти серию анализов – развернутый биохимический анализ крови на десятки показателей, анализ гормонального фона, ЭКГ, флюорографию, УЗИ молочных желез. Свое заключение должен дать и анестезиолог – операция проводится под общим наркозом. В отдельных случаях хирург может направить пациентку на маммографию, чтобы исключить наличие мастопатии, кист, онкологии и других патологических состояний.

Перед тем, как решиться на пластическую операцию, необходимо пройти серию анализов / Фото: unsplash.com

К пластической операции необходимо готовиться заранее. За месяц – отказаться от приема некоторых препаратов, в том числе БАДов. За 2 недели – прекратить прием глюкокортикостероидов и оральных контрацептивов, а также препаратов, снижающих свертываемость крови, например "аспирин".

В течение месяца перед вмешательством нельзя употреблять алкоголь и никотин. А за неделю – перейти на белково-углеводную диету и легкоусвояемую пищу. В ряде случаев хирург может отказаться делать операцию.

Помимо традиционных противопоказаний – беременность или лактация, наличие заболеваний, возраст до 18 лет, – очень важным является психологическое состояние пациентки. И если доктор увидит, что женщина в подавленном или депрессивном состоянии или стрессе, операцию необходимо отложить.

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