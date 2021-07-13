Космічні Шаламе і Свінтон та інші зірки на червоній доріжці 7-го дня в Каннах (фото)

Кращі вбрання 7 дня Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Наступна порція яскравих аутфітів з 74-го Каннського кінофестивалю. За час локдауну зірки скучили за можливостю надіти розкішні сукні іменитих брендів, а тепер уже кілька днів поспіль вони приходять, щоб покрасуватися перед камерами, ну і кіно подивитися.

12 червня в Каннах Тільда Свінтон прийшла на прем'єру "Французького вісника", в якому знялася разом із Тімоті Шаламе та Едрієном Броуді.

Тільда одягла сукню морквяного кольору, накинувши на плечі укорочений рожевий жакет від Haider Ackermann із золотими рукавами.

Тільда Свінтон в Haider Ackermann / Фото: Getty Images

Тімоті Шаламе з'явився в не менш футуристичному луці – костюмі від Tom Ford, а Едрієн Броуді вибрав класику.

Тімоті Шаламе і Едрієн Броуді в Каннах / Фото: Getty Images

Меггі Джилленгол позувала цього разу у вбранні от кутюр з весняно-літньої колекції Chanel – у білому жакеті з пишною чорною спідницею.

Меггі Джилленгол на червоній доріжці Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Дочка Шона Пенна – Ділан – обрала для червоної доріжки чорне плаття від Balmain з паєтками. Раніше в схожому в Каннах ми бачили Сальму Гаєк.

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Ділан Пенн у Каннах / Фото: Getty Images

Ще одна зіркова дочка – Онор Бірн, вона ж Свінтон, супроводжує маму в Каннах. На червоній доріжці вона позувала перед камерами в блакитній сукні від Gucci з коміром.

Дочка Тільди Свінтон Онор Бірн / Фото: Getty Images

Цього року багато знаменитостей обирають відкриті й сміливі сукні. Скажімо, російська супермодель Наташа Полі – у бузковому напівголому аутфіті з відкритою спиною і вирізом від Valentino.

Наташа Полі в сукні Valentino / Фото: Getty Images

Мелані Лоран теж полюбляє Gucci. На акторці сіра блискуча сукня без бретелей.

Мелані Лоран / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що Белла Хадід одягла найкрасивішу сукню в історії Каннського кінофестивалю.