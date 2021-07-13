Космічні Шаламе і Свінтон та інші зірки на червоній доріжці 7-го дня в Каннах (фото)

Кращі вбрання 7 дня Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images
Наступна порція яскравих аутфітів з 74-го Каннського кінофестивалю. За час локдауну зірки скучили за можливостю надіти розкішні сукні іменитих брендів, а тепер уже кілька днів поспіль вони приходять, щоб покрасуватися перед камерами, ну і кіно подивитися.
12 червня в Каннах Тільда Свінтон прийшла на прем'єру "Французького вісника", в якому знялася разом із Тімоті Шаламе та Едрієном Броуді.
Тільда одягла сукню морквяного кольору, накинувши на плечі укорочений рожевий жакет від Haider Ackermann із золотими рукавами.
Тільда Свінтон в Haider Ackermann / Фото: Getty Images
Тімоті Шаламе з'явився в не менш футуристичному луці – костюмі від Tom Ford, а Едрієн Броуді вибрав класику.
Тімоті Шаламе і Едрієн Броуді в Каннах / Фото: Getty Images
Меггі Джилленгол позувала цього разу у вбранні от кутюр з весняно-літньої колекції Chanel – у білому жакеті з пишною чорною спідницею.
Меггі Джилленгол на червоній доріжці Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images
Дочка Шона Пенна – Ділан – обрала для червоної доріжки чорне плаття від Balmain з паєтками. Раніше в схожому в Каннах ми бачили Сальму Гаєк.
Ділан Пенн у Каннах / Фото: Getty Images
Ще одна зіркова дочка – Онор Бірн, вона ж Свінтон, супроводжує маму в Каннах. На червоній доріжці вона позувала перед камерами в блакитній сукні від Gucci з коміром.
Дочка Тільди Свінтон Онор Бірн / Фото: Getty Images
Цього року багато знаменитостей обирають відкриті й сміливі сукні. Скажімо, російська супермодель Наташа Полі – у бузковому напівголому аутфіті з відкритою спиною і вирізом від Valentino.
Наташа Полі в сукні Valentino / Фото: Getty Images
Мелані Лоран теж полюбляє Gucci. На акторці сіра блискуча сукня без бретелей.
Мелані Лоран / Фото: Getty Images
Раніше ми писали, що Белла Хадід одягла найкрасивішу сукню в історії Каннського кінофестивалю.
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