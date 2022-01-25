Кому не можна їсти яйця і чому цей суперфуд підходить не всім

Не можна їсти яйця при алергії на курячий білок, атеросклерозі та маленьким дітям, тому цей суперфуд підходить не всім / Фото: Колаж: Сьогодні
У яйцях міститься безліч корисних речовин – білки, амінокислоти, пігмент лютеїн, важливий для здоров'я очей, вітаміни, і не тільки. Як їсти яйця з користю і кому не можна вживати цей продукт – розбираємося з експертами.
Чим корисні яйця для здоров'я взагалі
Цей суперфуд – один із продуктів для здорового раціону, як рекомендує ВООЗ. У яєчному білку міститься оптимальний для організму людини амінокислотний склад. Також в яйцях міститься цілий комплекс вітамінів – А, Е, D, K, В1, В2, В6, В12, а також кальцій, залізо, біотин, холін, який сприяє обміну жирів, покращує пам'ять; лецитин – він необхідний для харчування нервової та мозкової тканини.
Саме проблеми у роботі жовчного міхура пов'язані з порушенням обміну холестерину (може спостерігатися підвищення загального холестерину, порушення співвідношення між складними білками ліпопротеїдами). Звідси й спірне питання, чи можна їсти яйця при високому "поганому" холестерині, і взагалі, чи цей продукт може сприяти атеросклерозу?
Яйця та атеросклероз – чи є зв'язок?
Атеросклероз – поширене хронічне захворювання, у якому розвивається ураження великих кровоносних судин. На їхніх стінках починають відкладатися так звані бляшки з холестерину, жирів та білків.
Проте максимум холестерину виробляється нашою печінкою (80-90%), лише від 10 до 20% його надходить з їжею. Тому якщо різко обмежити в раціоні продукти з холестерином, то свій власний почне вироблятися сильніше.
А кому не можна їсти яйця?
Є люди, у яких сильна алергія на курячий білок, аж до анафілактичного шоку, але таких небагато. Також через можливу алергічну реакцію не рекомендується давати цілісні яйця дітям до року, в прикорм вводять лише жовток.
Гіпоалергенними вважаються перепелині яйця, зазначає лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини та лікар-алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ. Саме яйця перепілки можуть стати альтернативою для тих, хто має алергію на курячий білок.
Але суворо індивідуально, оскільки білок будь-яких яєць ідентичний, у перепелиних міститься речовина овокомід – єдиний глікопротеїн яєчного білка, – говорить Олександр Кущ, який знижує алергічну реакцію на безпосередньо білок яйця, але незначно. Тому при яскраво вираженій алергії на білок яєць від будь-яких яєць, а не тільки курячих, варто відмовитись.
Також перепелині яйця більш калорійні та містять більше холестерину. Дітям перепелині яйця рекомендовані більше через їхню гіпоалергенність. В цілому 3 перепелині яйця дорівнюють 1 курячому. Але важливий момент – це безпека яєць у плані сальмонели: ця бактерія живе на багатьох сирих продуктах, але шкаралупу яєць особливо "любить".
В якому вигляді яйця найкорисніші
Перепелині яйця багато хто вважає безпечними в плані сальмонельозу, оскільки перепілка на них, на відміну від інших птахів, не хворіє. І тому ми чуємо рекомендації пити перепелині яйця сирими. Але на шкаралупі перепелиних яєць сальмонела також живе, тому таке перепелине яйце може стати джерелом зараження сальмонельозом.
Приклад – той самий улюблений салат "Цезар", до складу якого входять яйця, філе курки, помідори, листя салату, сир пармезан і сухарики. Кориснішим салат можна зробити, якщо замінити сухарики з білого хліба на сухарики з цільнозернового, тобто з муки грубого помелу.
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