Кому нельзя есть яйца и почему этот суперфуд подходит не всем

Нельзя есть яйца при аллергии на куриный белок, атеросклерозе и маленьким детям, поэтому этот суперфуд подходит не всем / Фото: Коллаж: Сегодня
В яйцах содержится множество полезных веществ – белки, аминокислоты, пигмент лютеин, важный для здоровья глаз, витамины не только. Как есть яйца с пользой и кому нельзя употреблять этот продукт – разбираемся с экспертами.
Чем полезны яйца для здоровья вообще
Этот суперфуд – один из продуктов для здорового рациона, как рекомендует ВООЗ. В яичном белке содержится оптимальный для организма человека аминокислотный состав. Также в яйцах содержится целый комплекс витаминов - А, Е, D, K, В1, В2, В6, В12, а еще кальций, железо, биотин, холин, который способствует обмену жиров, улучшает память; лецитин – он необходим для питания нервной и мозговой ткани.
Именно проблемы в работе желчного пузыря связаны с нарушением холестеринового обмена (может наблюдаться повышение общего холестерина, нарушение соотношения между сложными белками липопротеидами). Отсюда и спорный вопрос, можно ли есть яйца при высоком "плохом" холестерине, и вообще, может ли этот продукт способствовать атеросклерозу?
Яйца и атеросклероз – есть ли связь?
Атеросклероз – распространенное хроническое заболевание, при котором развивается поражение крупных кровеносных сосудов. На их стенках начинают откладываться так называемые бляшки из холестерина, жиров и белков.
Однако максимум холестерина производится нашей печенью (80-90%), лишь от 10 до 20% его поступает с пищей. Поэтом если резко ограничить в рационе продукты с холестерином, то свой собственный начнет вырабатываться сильнее.
А кому нельзя есть яйца?
Есть люди, у которых сильная аллергия на куриный белок, вплоть до анафилактического шока, но таких немного. Также из-за возможной аллергической реакции не рекомендуется давать цельные яйца детям до года, в прикорм вводят только желток.
Гипоаллергенными считаются перепелиные яйца, отмечает врач-диетолог, врач спортивной медицины и врач-аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ. Именно яйца перепелки могут стать альтернативой для тех, у кого аллергия на куриный белок.
Но строго индивидуально, поскольку белок любых яиц идентичен, в перепелиных же содержится вещество овомукоид – единственный гликопротеин ячного белка, – говорит Александр Кущ, который снижает аллергическую реакцию на непосредственно белок яйца, но незначительно. Поэтому при ярко выраженной аллергии на белок яиц от любых яиц, а не только куриных, стоит отказаться.
Также перепелиные яйца более калорийные и содержат больше холестерина. Детям перепелиные яйца рекомендованы больше из-за их гипоаллергенности. В целом 3 перепелиных яйца равняются 1 куриному. Но важный момент – это безопасность яиц в плане сальмонеллы: эта бактерия живет на многих сырых продуктах, но скорлупу яиц особенно "любит".
В каком виде яйца самые полезные
Перепелиные яйца многие считают безопасными в плане сальмонеллеза, поскольку перепелка им, в отличие от других птиц, не болеет. И поэтому мы слышим рекомендации пить перепелиные яйца сырыми. Но на скорлупе перепелиных яиц сальмонелла также живет, поэтому такое перепелиное яйцо моет стать источником заражения сальмонеллезом.
Пример – тот же любимый многими салат "Цезарь", в состав которого входят яйца, филе курицы, помидоры, листья салата, сыр пармезан и сухарики. Полезнее салат можно сделать, если заменить сухарики из белого хлеба на сухарики из цельнозернового, то есть из муки грубого помола.
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