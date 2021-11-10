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Не морквою єдиною: де шукати найважливіший для зору вітамін

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
10 листопада, 08:10
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Вітамін А – один із головних компонентів для здоров'я очей. Однак багата на них не тільки морква: плюс ще важливо, щоб метаболіти вітаміну А засвоїлися організмом
Найважливіший вітамін для зору - А, шукайте його в моркві, яйцях, зелені
Найважливіший вітамін для зору - А, шукайте його в моркві, яйцях, зелені / Фото: freepik.com

Без вітаміну А, вірніше його метаболітів, ми не зможемо нормально бачити . Але крім важливості продуктів і добавок з вітаміном А у нашому раціоні також необхідно, щоб цей елемент добре засвоївся в організмі. журнал Nutrients.

Чому такий важливий саме вітамін А для зору?

Провітамін А (В-каротин) – один із ключових компонентів, які відповідають за зорову функцію. Він входить до групи ретиноїдних сполук та каротиноїдів, які також діють як медіатор росту, міцного імунітету та запоруки успішного ембріонального розвитку клітин.

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Без вітаміну А і люди, і тварини не зможуть нормально бачити, оскільки за допомогою синтезу цього вітаміну в організмі сітківка наших очей перетворює світло на метаболічну енергію.

В організмі провітамін А перетворюється на безпосередньо вітамін А. Але щоб він звівся, важливо правильно поєднувати продукти , багаті на В-каротин. А також не мати проблем у роботі кишівнику оскільки метаболіти вітаміну А, особливо ті, що ми отримуємо з тваринною їжею, всмоктуються через тонкий кишківник.

Якщо у людини проблеми із травленням, це сприяє дефіциту вітаміну А. Як і обмеження в раціоні деяких продуктів, що його містять.

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Які продукти містять вітамін А?

Найбільше багата ним улюблена багатьма морква. Але В-каротин сам по собі погано засвоюється організмом, тому моркву краще їсти разом із жирами – вершками, олією (вершкове масло теж містить цей вітамін), можна зі сметаною, сиром. Також багаті на вітамін А яйця, петрушка, абрикоси, курага, брокколі, болгарський перець .

Крім моркви, вітаміном А багаті петрушка, перець, броколі, а ще – яйця
Крім моркви, вітаміном А багаті петрушка, перець, броколі, а ще – яйця / Фото: unsplash.com

Якщо ви хочете отримати справжню "вітамінну бомбу" для здоров'я вашого зору, приготуйте салат з моркви, перцю, зелені, заправивши його лляною олією. Олія льону містить багато Омега-3 поліненасичених жирних кислот (не менше, ніж жирна морська риба), а вони теж дуже важливі для здоров'я очей.

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Також ми писали, як треба правильно вживати вітамін А.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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