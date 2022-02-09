Як досягти успіху у світі моди: поради українського дизайнера Володимира Подоляна

Володимир Подолян / Фото: пресслужба

Після мого повернення з Всесвітньої виставки EXPO 2020 (відбулося перенесення виставки з 2020 на 2021 рік у зв'язку з епідеміологічною ситуацією) в Дубаї, я зрозумів, що модна сфера — одна з тих, що постійно змінюється у світі. Багато дизайнерів не встигають за нею і тими трендами, які вона диктує. Саме тому я вирішив поділитися з молодими дизайнерами України своїми спостереженнями про сферу моди за останні роки та її тенденціями на майбутні сезони.

Вплив освіти на успіх дизайнера

Володимир Подолян / Фото: пресслужба

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Класична школа – це дуже важливо, оскільки базова освіта буде стрижнем вашої професії. Я саме той дизайнер одягу, який на початку свого шляху здобув дуже хорошу швейну освіту. Ці знання допомагають мені розуміти весь процес створення одягу від самого початку. Я йду в ногу з часом, продовжую навчатися всьому новому, тому що навколишній світ стрімко змінюється. Для мене одним із факторів успіху є вміння орієнтуватися в цих змінах і, відповідно, приймати правильні рішення.

Спеціалізована освіта для дизайнерів одягу та аксесуарів – must have сьогодні. Для того, щоб бути успішним у своїй справі, професійна освіта потрібна, це основа, адже вже недостатньо просто добре малювати. Потрібно знати та розуміти весь процес створення, пошиття одягу від самого початку. Знати та розуміти основи маркетингу та PR, бути дуже гнучким у прийнятті рішень та готовим до делегування. Щодо нових технологій, для цього потрібно намагатися відвідувати сучасні спеціалізовані виставки, вивчати і знати останні тенденції, і продовжувати вчитися.

Цієї осені я приєднався до навчального проєкту молодих дизайнерів Epson Digital Fashion Lab, організованого Ukrainian Fashion Week, у ролі лектора.

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Для мене участь в якості лектора в освітньому проєкті молодих дизайнерів Epson Digital Fashion Lab – це унікальна можливість поділитися всім досвідом роботи, яким я володію. З молодими дизайнерами я радо поділився інформацією про те, як правильно підійти до організації виробничого процесу, як грамотно підібрати сировину, фурнітуру та комплектуючі для створення колекції. І, звичайно ж, дизайнер повинен розуміти, як найкраще працювати з агентами з продажу.

Володимир Подолян / Фото: пресслужба

Про інноваційні технології в моді

Використання таких інноваційних технологій дизайнерами, як штучний інтелект, "розумні тканини", цифровий друк тканин – це вже наше сьогодення та, звичайно ж, наше майбутнє.

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Після відвідування всесвітньої виставки EXPO 2020, я впевнено можу сказати, що найочевидніша тенденція, як для української, так і для світової модної індустрії, зараз — це диджиталізація. Немає вже жодного сенсу ігнорувати сучасні технології та всі можливості, які вони дають. Якщо ви хочете бути затребуваними на ринку і залишатися на плаву – сміливо пірнайте в digital-потік і пливіть за сучасним життям.

Володимир Подолян / Фото: пресслужба

Цифровий друк на тканинах: тренд на екологічність

Кількість eco-friendly брендів у світі вже не один рік збільшується, великі модні будинки все більше дбають про вуглецеву нейтральність, все частіше застосовують принципи стійкої та моральної моди.

Я, як і більшість українських та світових брендів, підтримую eco-friendly напрямок. Це наше сьогодення та наше майбутнє. Вже зараз ми повинні думати про те, щоб світ, у якому ми живемо, був екологічнішим, ніж зараз. Сучасні технології допомагають нам створювати одяг без негативного впливу на довкілля. Наприклад, текстильний друк на принтерах Epson допомагає використовувати нешкідливі фарби та мінімізує можливий викид шкідливих речовин в атмосферу.

У цифровому друку на тканинах є кілька суттєвих переваг, а саме використання нешкідливих фарб і високий рівень стійкості до зношування принта, адже одяг із нанесеним прямим цифровим друком можна прасувати, м'яти, прати. Відповідно одяг такої якості справді більш eco-friendly.

А що стосується переваг з використанням у виробництві текстильних цифрових принтерів, наприклад, принтери Epson, вони дають можливість нанести зображення на тканину за мінімально короткий термін при найменших витратах. При цьому малюнок приваблює особливою яскравістю і не втрачає своїх кольорових фарб з часом.

А у промислових масштабах використання цифрового друку споживає набагато менше природних ресурсів (вода, енергія), ніж традиційні методи виробництва – і це незаперечна еко-вигода. Так, наприклад, принтери Epson працюють без технології нагрівання та виділення озону, що само собою мінімізує фактори, які ведуть до глобального потепління.

Володимир Подолян / Фото: пресслужба

Робота з принтами у дизайні

Я створюю жіночий та чоловічий одяг, який продається на ринках США та Саудівської Аравії. Також активно працюю над можливістю виходу на ринок Китаю. У квітні 2012 року я проходив навчання в Лондоні, у Central Saint Martins College of Art and Design / CSM за спеціальністю "Текстильний дизайн". Це допомогло мені розширити мої знання в галузі створення принтів на тканині та застосувати їх у постійній практиці. Дизайнерам фабрики в Італії я озвучую ідею, відправляю мої ескізи і, на підставі цього, вони пропонують кілька варіантів, розроблених спеціально для мене. Після фінального затвердження принти на тканині виготовляються. Така технологія дуже полегшує роботу з тканинами. Як мені відомо, в Україні друкування на тканинах займається компанія Epson – це один із прогресивних виробників обладнання, який тісно співпрацює з українськими та зарубіжними дизайнерами.

У створенні колекцій одягу я не маю жодних табу чи принципів, пов'язаних із використанням принтів у моїх колекціях. Все залежить від теми та ідеї колекції: це може бути будь-який принт, як готовий, так і розроблений за моїм дизайном.

Найбільша перевага у використанні принтованої тканини на ваше індивідуальне замовлення – це унікальність продукту. Ви повинні розуміти, що такий продукт на ринку буде тільки у вас. І якщо він буде якісним та конкурентоспроможним, у вас з'явиться значно більше шансів бути одним із лідерів на ринку.

Тенденції у наповненні гардеробу сучасної людини

Я абсолютно впевнений, що сучасна людина між кількісним та якісним гардеробом повинна вибирати тільки якісний. Всі ми зараз знаємо, що таке sustainable fashion. Я підтримую уповільнення темпів у принципах споживання, тому підтримую переробку матеріалів, звернення до екологічних стандартів та перехід до якіснішого, усвідомленого підходу у використанні одягу. Це також модно та популярно, як і принти на одязі. Я виділив би кілька варіантів принтів, які можуть бути актуальні більше одного сезону: арт-принт, абстракція, оптичні принти, клітинка, смужка і, звичайно ж, анімалістичний принт.

/ Фото: пресслужба

Майбутнє української моди

Завдяки засновникам Ukrainian Fashion Week, Ірині Данилевській та Володимиру Нечипоруку, я маю честь бути віцепрезидентом Ukrainian Fashion Council та бути керівником освітньої програми Ukrainian Fashion Accelerator. Все це дає мені унікальну можливість бути поруч із молодими дизайнерами, по можливості допомагати їм, підтримувати їх та показувати варіанти шляху для розвитку.

Я можу сказати, що в нашій країні величезний потенціал серед молодих дизайнерів. І виділяти когось одного я не буду, тому що всі вони по-своєму талановиті, прекрасні та індивідуальні! І за такої можливості, через це інтерв'ю, я хочу дати одну пораду всім молодим дизайнерам: завжди, завжди, намагайтеся мислити тільки позитивно. І навіть якщо ви зіткнулися з невдачею, а таке обов'язково трапиться на вашому шляху не один раз, адже без невдач не буває і великого успіху – подякуйте Всесвіту за такий урок, зробіть висновки, щоб наступного разу більше не повторилося, і сміливо йдіть вперед до вашого успіху!

PODOLYAN на Ukrainian Fashion Week / Фото: пресслужба

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