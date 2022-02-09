Как добиться успеха в мире моды: советы украинского дизайнера Владимира Подоляна

Владимир Подолян / Фото: пресс-служба

После моего возвращения со Всемирной выставки EXPO 2020 (состоялся перенос выставки с 2020 на 2021 год в связи с эпидемиологической обстановкой) в Дубае, я понял, что модная сфера — одна из самых постоянно меняющихся в мире. Многие дизайнеры не успевают за ней и теми трендами, которые она диктует. Именно поэтому я решил поделиться с молодыми дизайнерами Украины своими наблюдениями о сфере моды за последние годы и ее тенденциями на будущие сезоны.

Влияние образования на успех дизайнера

Владимир Подолян / Фото: пресс-служба

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Классическая школа — это очень важно, так как базовое образование будет стержнем вашей профессии. Я именно тот дизайнер одежды, который в самом начале своего пути получил очень хорошее швейное образование. Эти знания помогают мне понимать весь процесс создания одежды с самого начала. Я иду в ногу со временем, продолжаю обучаться всему новому, потому что окружающий нас мир стремительно меняется. Для меня одним из факторов успеха — умение ориентироваться в этих изменениях и, соответственно, принимать правильные решения.

Специализированное образование для дизайнеров одежды и аксессуаров – must have сегодня. Для того чтобы быть успешным в своем деле, профессиональное образование необходимо, это основа, ведь уже недостаточно просто хорошо рисовать. Нужно знать и понимать весь процесс создания, пошива одежды от самого начала. Знать и понимать основы маркетинга и PR, быть очень гибким в принятии решений и готовым к делегированию. Что касается новых технологий, для этого нужно стараться посещать современные специализированные выставки, изучать и быть в курсе последних тенденций, и продолжать учиться.

Этой осенью я присоединился к учебному проекту молодых дизайнеров Epson Digital Fashion Lab, который организован Ukrainian Fashion Week, в роли лектора.

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Для меня участие в качестве лектора в образовательном проекте молодых дизайнеров Epson Digital Fashion Lab — это уникальная возможность поделиться всем тем опытом работы, которым я владею. С молодыми дизайнерами я с радостью поделился информацией о том, как правильно подойти к организации производственного процесса, как грамотно подобрать сырье, фурнитуру и комплектующие для создания коллекции. И, конечно же, дизайнер должен понимать, как лучше всего работать с агентами по продажам.

Владимир Подолян / Фото: пресс-служба

Об инновационных технологиях в моде

Использование таких инновационных технологий дизайнерами, как искусственный интеллект, "умные ткани", цифровая печать тканей – это уже наше настоящее, и, конечно же, наше будущее.

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После посещения всемирной выставки EXPO 2020, я с уверенностью могу сказать, что самая очевидная тенденция, как для украинской, так и для мировой модной индустрии, в настоящий момент — это диджитализация. Нет уже никакого смысла игнорировать современные технологии и все возможности, которые они дают. Если вы хотите быть востребованными на рынке и оставаться на плаву — смело ныряйте в digital-поток и плывите по течению современной жизни.

Владимир Подолян / Фото: пресс-служба

Цифровая печать на тканях: тренд на экологичность

Количество eco-friendly брендов в мире уже не один год увеличивается, большие модные дома все больше заботятся об углеродной нейтральности, все чаще применяют принципы стойкой и нравственной моды.

Я, как и большинство украинских и мировых брендов, поддерживаю eco-friendly направление. Это наше настоящее и наше будущее. Уже сейчас мы должны думать о том, чтобы мир, в котором мы живем, был более экологичным, чем сейчас. Современные технологии помогают нам создавать одежду без негативного влияния на окружающую среду. Например, текстильная печать на принтерах Epson помогает использовать безвредные краски и минимизирует возможный выброс вредных веществ в атмосферу.

У цифровой печати на тканях есть несколько существенных преимуществ, а именно использование безвредных красок и высокий уровень стойкости к износу принта, ведь одежду с нанесенной прямой цифровой печатью можно гладить, мять, стирать. Соответственно одежда такого качества действительно более eco-friendly.

А что касается преимуществ с использованием в производстве текстильных цифровых принтеров, например, принтеры Epson, — они дают возможность нанести изображения на ткань за минимально короткий срок при наименьших затратах. При этом рисунок привлекает особой яркостью и не теряет своих цветовых красок с течением времени.

А в промышленных масштабах использование цифровой печати потребляет гораздо меньше природных ресурсов (вода, энергия), чем традиционные методы производства – и это неоспоримая эко-выгода. Так, например, принтеры Epson работают без технологии нагрева и выделения озона, что само собой минимизирует факторы, ведущие к глобальному потеплению.

Владимир Подолян / Фото: пресс-служба

Работа с принтами в дизайне

Я создаю женскую и мужскую одежду, которая продается на рынках в США и Саудовской Аравии. Также я активно работаю над возможностью выхода на рынок Китая. В апреле 2012 я проходил обучение в Лондоне, в Central Saint Martins College of Art and Design / CSM по специальности "Текстильный дизайн". Это помогло мне расширить мои знания в области создания принтов на ткани и применить их на постоянной практике. Дизайнерам фабрики в Италии я озвучиваю идею, отправляю мои наброски и, на основании этого, они предлагают мне несколько вариантов, разработанных специально для меня. После финального утверждения принты на ткани изготавливаются. Такая технология очень упрощает работу с тканями. Как мне известно, в Украине печатью на тканях занимается компания Epson – это один из прогрессивных производителей оборудования, который тесно сотрудничает с украинскими и зарубежными дизайнерами.

В создании коллекций одежды я не имею каких-либо табу или принципов, связанных с использованием принтов в моих коллекциях. Все зависит от темы и идеи коллекции: это может быть совершенно любой принт, как готовый, так и разработанный по моему дизайну.

Самое большое преимущество в использовании принтованной ткани по вашему индивидуальному заказу — это уникальность продукта. Вы должны понимать, что такой подобный продукт на рынке будет только у вас. И если он будет качественным и конкурентоспособным, у вас появится куда больше шансов быть одним из лидеров на рынке.

Тенденции в наполнении гардероба современного человека

Я абсолютно уверен, что современный человек между количественным и качественным гардеробом, должен выбирать только качественный. Все мы в настоящий момент знаем, что такое sustainable fashion. Я поддерживаю замедление темпов в принципах потребления, поэтому поддерживаю переработку материалов, обращение к экологическим стандартам и переход к более качественному, осознанному подходу в использовании одежды. Это также модно и популярно, как и принты на одежде. Я бы выделил несколько вариантов принтов, которые могут быть актуальными больше одного сезона: арт-принт, абстракция, оптические принты, клетка, полоска и, конечно же, анималистический принт.

/ Фото: пресс-служба

Будущее украинской моды

Благодаря основателям Ukrainian Fashion Week, Ирине Данилевской и Владимиру Нечипоруку, я имею честь быть вице-президентом Ukrainian Fashion Council, и быть руководителем образовательной программы Ukrainian Fashion Accelerator. Все это дает мне уникальную возможность быть рядом с молодыми дизайнерами, по возможности помогать им, поддерживать их и показывать варианты пути для развития.

Я могу сказать, что у нас в стране огромный потенциал среди молодых дизайнеров. И выделять кого-то одного я не стану, так как все они по-своему талантливы, прекрасны и индивидуальны! И при такой возможности, через это интервью, я хочу дать один совет всем молодым дизайнерам: всегда, во всех случаях, старайтесь мыслить только позитивно. И даже если вы столкнулись с неудачей, а такое обязательно случиться на вашем пути не один раз, ведь без неудач не бывает и большого успеха – поблагодарите Мироздание за такой урок, сделайте выводы, чтобы в следующий раз больше такое не повторилось, и смело идите вперед к вашему успеху!

PODOLYAN на Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба

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