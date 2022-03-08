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Коли мережа оператора недоступна: як завжди залишатися на зв'язку

Олена Мело Тсіна
8 березня, 22:36
Не варто панікувати, якщо ваш мобільний оператор перестав функціонувати, завжди можна підключитися до іншого

Що робити, якщо мережа мобільного оператора недоступна / Фото: pixabay.com

Воєнні реалії показують нам, що зараз треба бути готовими до всього. Раніше ми писали, що робити, якщо загубилася дитина, а тепер розповімо, як завжди залишатись на зв'язку з рідними.

Якщо мережа мобільного оператора недоступна, перейдіть на мережу інших операторів. Як це зробити, дивіться в інфографіці.

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Що робити, якщо мережа мобільного оператора недоступна / Фото: t.me/UkraineNow

  • Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.
  • Щодня намагайтеся повернутися до мережі оператора. Вручну або увімкнення автовибору мережі.
  • Підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження мережі операторів. Це може впливати на якість деяких послуг.

Нацроумінг буде підключений насамперед у зоні бойових дій, у цих областях:

  • Харківська
  • Херсонська
  • Сумська
  • Полтавська
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Луганська
  • Кіровоградська
  • Миколаївська

Далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях та потім по всій території України.

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