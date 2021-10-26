Коли нечисть атакує – 5 порад, як перемогти свої страхи у Гелловін

Победить свои страхи в Хэллоуин поможет принятие праздника, медитации и отдых / Фото: Колаж: Сьогодні

Чим ближче Гелловін , тим складніше емоційним людям контролювати рівень своєї тривожності: деякі навіть починають страждати від безсоння. Далеко не всі сприймають відносно нове для нашої культури свято, як розвагу. Як пережити Гелловін і тим, хто у це свято дратується та стресує, і тим, хто любить карнавал, але емоційно перевантажує свою нервову систему – розповіла кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко .

Марина Діденко / Фото: пресслужба

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Чому Гелловін – свято не для всіх

Версій виникнення свята Гелловін (Halloween) кілька, одна з найпопулярніших – це давня традиція кельтських племен вшановувати бога мертвих. Починалося свято 31 жовтня та тривало весь день 1 листопада.

Минали роки, змінювалися традиції, але дух містики та "чортовщини" цього дня радував далеко не всіх. Особливо складно доводиться людям побожним, деякі бабусі та дідусі не в змозі дивитися, як їхні улюблені онуки вдягають "роги та копита".

Для багатьох людей Гелловін – це привід розважитися, і він не має того сакрального для нього змісту, який приписувався святу від самого початку, – каже Марина Діденко, – Але коли людині щось не подобається, вона починає дратуватися і це викликає цілий спектр емоцій. Але я хотіла б нагадати, що доросла людина може в більшості випадків контролювати, на що їй звертати увагу.

Ми живемо у інформаційный лавині, де повз нас мчить багато інформації, і як правило ми концентруємося на тому, що має для нас якесь значення. Звичайно, якщо просто сказати собі чи комусь "не звертати уваги" навряд чи подіє.

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Запитайте самі у себе, чому саме Хелловін викликає так багато емоцій / Фото: unsplash.com

Але можливо варто звернутися до процесу власної рефлексії. Запитайте самі у себе, чому саме це свято викликає так багато емоцій? Що вас хвилює у цьому святі?

Але люди бояться Гелловіну та стресують, що робити?

Занепокоєння людини у це свято може бути від того, що у його підсвідомості заховані різні страхи , наприклад, страх смерті, потойбічності. В інших людей це може бути пов'язане з їхніми релігійними чи культурними цінностями. Звичайно, для тривожних людей це свято може спровокувати підвищення рівня тривоги чи порушення сну.

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Для тривожних людей Хелловін може спровокувати підвищення рівня страху або порушення сну / Фото: unsplash.com

Особливо, якщо ви подивіться фільми жахів. Але не варто переоцінювати їхній вплив. Якісних досліджень, що підтверджують прояви різних психічних відхилень через святкування Гелловіну, немає. А участь у костюмованому святі навпаки – допомагає викинути негативну енергію та розслабитись.

Але якщо все одно нервуєш, то як зняти стрес?

Іноді людям важливо відчувати певний рівень стресу, він називається оптимальним. Такий стрес допомагає нам тримати своє життя в тонусі, стимулює та заряджає. Дуже часто негативний наслідок стресових ситуацій відбувається саме через оцінку особистості цієї ситуації, як негативної.

Тому якщо ставитись до святкування Гелловіну – як до фана, до розваги, це, швидше за все, викличе позитивний, оптимальний стрес у людини:

1. Перша порада, формулюйте позитивні думки відповідно до свята, змінюйте своє ставлення до нього.

2. Якщо ви людина з підвищеним рівнем емоційності або тривожний, не дивіться фільми жахів , не відвідуйте кімнати страху та різні квести. Тобто, позбавте себе від ситуацій де ви додатково, штучно викликатимете у себе почуття страху.

Змінюйте своє ставлення до Хелловіна, спробуйте взяти участь у карнавалі, можливо навіть – приготувати костюм / Фото: unsplash.com

3. Якщо ви відчуваєте, що саме в цей період ваш стан погіршується, спробуйте підготуватися до нього. Через кілька днів до свята та під час нього почніть практикувати медитації, більше гуляти , займатися спортом, тобто виконуйте різноманітні дії, які допоможуть зменшити тривогу.

А як усе встигнути в Геловін і не "надорватися"?

Нам завжди допомагає планування. Тому, рада № 5 для тих, хто готується святкувати - проаналізуйте свій час, складіть список справ, які потрібно зробити для підготовки. Подумайте, хто і що може вам у цьому допомогти. Можливо щось попросити зробити друзів, які добре вміють робити декорації або роблять костюми, щось купити.

І пам'ятати, що у цьому святі головне не ідеальний образ та організація, а емоція, яку ви отримуєте у процесі підготовки та участі. І порада № 6 – намагайтеся не забувати, що ми отримуємо задоволення не тільки від результату, а від процесу, і що не ідеальність має свої переваги.

Також ми писали, чим прикрасити будинок на Хеллоуїн.