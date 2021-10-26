Когда нечисть атакует – 5 советов, как победить свои страхи в Хэллоуин

Победить свои страхи в Хэллоуин поможет принятие праздника, медитации и отдых / Фото: Коллаж: Сегодня

Чем ближе Хэллоуин, тем сложнее эмоциональным людям контролировать уровень своей тревожности: некоторые даже начинают страдать от бессонницы. Далеко не все воспринимают относительно новый для нашей культуры праздник, как развлечение. Как пережить Хэллоуин и тем, кто в этот праздник раздражается и стрессует, и тем, кто любит карнавал, но эмоционально перегружает свою нервную систему – рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко.

Марина Диденко / Фото: пресс-служба

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Почему Хэллоуин – праздник не для всех

Версий возникновения праздника Хэллоуин (Halloween) несколько, одна из популярных – это древняя традиция кельтских племен чествовать бога мертвых. Начинался праздник 31 октября и длился весь день 1 ноября.

Шли годы, менялись традиции, но дух мистики и "чертовщины" в это день радовал далеко не всех. Особенно сложно приходится людям набожным, некоторые бабушки и дедушки не в силах смотреть, как их любимые внуки надевают "рога и копыта".

Для многих людей Хэллоуин – это повод развлечься, и оно не имеет того сакрального для них содержания, которое приписывалось празднику с самого начала,- говорит Марина Диденко,- Но когда человеку что-то не нравится, он начинает раздражаться и вызывает целый спектр эмоций. Но я бы хотела напомнить, что взрослый человек может в большинстве случаев обращать внимание, проще говоря контролировать, на что ему обращать внимание.

Мы живем в информационной лавине, где мимо нас несется много информации, и как правило мы концентрируемся на том, что имеет для нас какое-то значение. Конечно, если просто сказать себе или кому-либо "не обращать внимания" вряд ли подействует.

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Спросите сами у себя, почему именно Хэллоуин вызывает столь много эмоций / Фото: unsplash.com

Но, возможно, стоит обратиться к процессу собственной рефлексии. Спросите сами у себя, почему именно этот праздник вызывает столь много эмоций? Что меня волнует в этом празднике?

Но люди боятся Хэллоуина и стрессуют, что делать?

Беспокойство человека в этот праздник может быть от того, что в его подсознании спрятаны разные страхи, например, страх смерти, потусторонности. У других людей это может быть связано с их религиозными или культурными ценностями. Конечно, для тревожных людей этот праздник может спровоцировать повышение его уровня или нарушение сна.

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Для тревожных людей Хэллоуин может спровоцировать повышение уровня страха или нарушение сна / Фото: unsplash.com

Особенно, если вы посмотрите фильмы ужасов. Но не стоит переоценивать их влияние. Качественных исследований, подтверждающих проявления различных психических отклонений из-за празднования Хеллоуина, нет. А участие в костюмированном празднике наоборот – помогает выбросить негативную энергию и расслабиться.

Но если все равно нервничаешь, то как снять стресс?

Иногда людям важно чувствовать определенный уровень стресса, он называется оптимальным. Такой стресс помогает нам держать свою жизнь в тонусе, стимулирует и заряжает. Очень часто, негативное последствие стрессовых ситуаций происходит именно из-за оценки личности данной ситуации, как негативной.

Поэтому если относиться к празднованию Хеллоуина – как к фану, к развлечению, это, скорее всего, вызовет положительный, оптимальный стресс у человека:

1. Первый совет, формулируйте положительные мысли соответственно празднику, меняйте свое отношение к нему.

2. Если вы человек с повышенным уровнем эмоциональности или тревожный, не смотрите фильмы ужасов, не посещайте комнаты страха и разные квесты. То есть, избавьте себя от ситуаций где вы дополнительно, искусственно будете вызывать у себя чувство страха.

Меняйте свое отношение к Хэлловину, попробуйте поучаствовать в карнавале, возможно даже – приготовить костюм / Фото: unsplash.com

3. Если вы чувствуете, что именно в этот период ваше состояние ухудшается, то попробуйте подготовиться к нему. Через несколько дней до праздника и во время него начните практиковать медитации, больше гулять, заниматься спортом, то есть выполняйте разнообразные действия, которые помогут снизить тревогу.

А как все успеть в Хэллоуин и не "надорваться"?

Нам всегда помогает планирование. Поэтому, совет № 5 для тех, кто готовится праздновать - проанализируйте свое время, составьте список дел, которые вам нужно сделать для подготовки. Подумайте кто и что может вам в этом помочь. Возможно что-то попросить сделать друзей, которые хорошо умеют мастерить декорации или делают костюмы, что-то купить.

И помнить, что в этом празднике главное не идеальный образ и организация, а эмоция, которую вы получаете в процессе и подготовки, и участия. И совет № 6 - старайтесь не забывать, что мы получаем удовольствие не только от результата, а от процесса, и что у не идеальности есть свои преимущества.

Также мы писали, чем украсить дом на Хэллоуин.