Книжкова полиця: топ-5 найкорисніших книг із саморозвитку

Що читати взимку – найкращі книги з саморозвитку / Фото: Колаж: Сьогодні

Настає такий момент у житті, коли розумієш, що застряг на одному місці. Застряг в одному професійному колі, у навичках та навіть поглядах на життя. У такі моменти ми прагнемо саморозвитку, нових горизонтів та прокачки нових скіллів. І у такий період дуже необхідною є підтримка і змістовна порада. Ми вибрали топ-5 книжок про саморозвиток, які допоможуть знайти шлях до самопізнання.

"Твоє друге життя, або Шанс змінити все", Рафаелла Жордано

"Твоє друге життя, або Шанс змінити все", Рафаелла Жордано / Фото: пресслужба

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Ця книжка — історія жінки, яка раптом незчулася, як опинилася в потоці рутини. Кожен день схожий на попередній, смак життя став прісним, і Камілла у свої тридцять вісім остаточно перестала радіти бодай чомусь. А потім вжух, і як сніг на голову в її житті з'являється такий собі фахівець з рутинології, Клод. Він знає, як повернути радість до життя. І як змінити це саме життя, нарешті почавши робити те, до чого лежить душа.

"Емоційний інтелект у бізнесі", Деніел Ґоулман

"Емоційний інтелект у бізнесі", Деніел Ґоулман / Фото: пресслужба

Саморозвиток неможливий без самопізнання та самоусвідомлення себе. Тому вкрай важливо знайти, а що таке, власне, емоційний інтелект? Які емоційні складники передусім формують особистість? Для чого нам емоції та як навчитися ними керувати? Чи можна виправити емоційні моделі, закладені в людині, коли вони гальмують її рух до кращого? Відповіді на ці питання дає оперта на наукову базу і водночас легко написана для широкої аудиторії книжка Деніела Ґоулмана — один із безперечних психологічних бестселерів останніх десятиліть.

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"Переваги поразок", Шарль Пепен

"Переваги поразок", Шарль Пепен / Фото: пресслужба

Хочете заснувати власний бізнес чи почати вести блог? Але зупиняється через страх поразки? Дарма! Автор цієї книжки на прикладах історій успіху Шарля де Ґолля та Стіва Джобса, Сержа Ґенсбура та Дж. К. Роулінг, Томаса Едісона та Вінстона Черчилля навчить досягати успіху, протистояти невдачам і перетворювати поразки на перемоги, щоб жити повноцінно і здійснити свої мрії. А ще ви станете хоробріше та зможете досягти чогось більшого у своєму житті.

"Змініть звичний сценарій: як змусити людей вважати вашу ідею своєю", Орен Клафф

"Змініть звичний сценарій: як змусити людей вважати вашу ідею своєю", Орен Клафф / Фото: пресслужба

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Якщо вам здається, що на шляху до саморозвитку вам щось заважає, озирніться довкола. Можливо, просто настав час змінити звичний сценарій офісного, романтичного та сімейного спілкування? І час продемонструвати власні досягнення трохи з іншого боку? Ця книжка допоможе вам презентувати свою роботу, проявити себе під час співбесіди чи ділових переговорів, зацікавити потенційних партнерів своїми ідеями та виробити низку універсальних навичок, які дозволять переконати будь-якого та схилити потенційного партнера, вашу другу половинку, родича на ваш бік.

"Завжди їжте лівою рукою", Рохіт Бгарґава

"Завжди їжте лівою рукою", Рохіт Бгарґава / Фото: пресслужба

Коли нам хочеться зрушити з місця та розпочати щось нове, дати старт ефективному саморозвитку, ми можемо опинитися у невідомості. І тоді нам буде дуже потрібна щира порада. А не банальні фрази про успіх, від яких ти не відчуваєш себе сильнішим. Таких порад сповнена книга Рохіт Бгарґави. Вони спонукатимуть вас мислити прогресивно й допоможуть дійти висновку, що певні суперечливі моделі поведінки допомагають стати успішним у роботі й в особистому житті. Для всіх, хто будь-коли засмучувався, почувши очевидні чи загальні поради, і хоче чогось більшого й кориснішого, ця книжка стане в нагоді.

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