7 книг із меланхолійним настроєм, які захоплять з першої сторінки

Якщо не знаєте чим зайняти себе довгими осінніми вечорами, наша порада – гарна книга, яка однозначно підніме настрій

Найкращі книги для осінніх вечорів / Фото: freepik.com, unsplash.com

Як би страшно це не звучало, але зима близько. Синоптики прогнозують дощ із раннім снігом та морозну погоду. А так хочеться зберегти ще хоч дрібку тепла і насолодитися осінньою красою, вирушивши на фотополювання зі смартфоном Xiaomi 11Т. Призупинити час здатна гарна книга, яка підтримає бажаний настрій. Ми попросили піарницю видавництва "Фабула" Анну Іванову розповісти про книги, які здатні на це. Ось 7 із них.

"Щастя в моїх руках", Аньєс Мартен -Люган. Видавництво Старого Лева

Іриса завжди мріяла про своє ательє, бо більш за все полюбляє шиття. Однак її родина й чоловік вважають, що це лише дурні забаганки, бо вона вже має гарну роботу. Однак жінка вирішує ризикнути, покинути все та рухатися в напрямку до мрії. Чи вдасться їй? Читайте у надихаючому романі.

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"Щастя в моїх руках", Аньєс Мартен -Люган. Видавництво Старого Лева / Фото: пресслужба

"Турист мимоволі", Енн Тайлер. Фабула

Життя Мейкона, головного героя роману здавалося стабільно нудним, поки сімейна трагедія все не змінила. Тепер стосунки з дружиною поставлені на паузу, а він сам разом із улюбленим песиком мусить зробити те, що найбільше ненавидить – рушити у подорож. Подорож, з якої він повернеться геть іншим.

"Турист мимоволі", Енн Тайлер. Фабула / Фото: пресслужба

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"Рудий на узбіччі", Енн Тайлер. Фабула

До речі, книжка цієї авторки теж гарно пасуватиме до затишного вечора наодинці із собою. Твір познайомить вас із Мікою – педантичним комп’ютерником, який вже чітко розпланував своє життя. Та як грім серед ясного неба на нього звалюється хлопець, який стверджує, що є його сином. І ця зустріч перевертає все в житті Міки догори дригом, проте дає можливість осягнути, скільки помилок він наробив у минулому.

"Рудий на узбіччі", Енн Тайлер. Фабула / Фото: пресслужба

"Мелодія кави у тональності кардамону", Наталія Гурницька. КСД

Кажуть, протилежності притягуються. Так сталося і з Анною, героїнею роману із неповторним львівським колоритом. Дівчина з бідної родини закохалася у жонатого польського шляхтича, набагато старшого за себе. І хай ці почуття виявилися взаємними, та суворі норови 19 століття не лишають закоханим права на щастя. Однак справжня любов не має меж.

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"Мелодія кави у тональності кардамону", Наталія Гурницька. КСД / Фото: пресслужба

"Теплі історії про кохання". Брайт Букс

Збірка коротких оповідок наче огорне вас м'якою ковдрою, створивши атмосферу спокою та затишку. Книжка розділена на тематичні розділи, тож читач разом з героями проживатиме і сум, і радість, і біль, і щастя. Кожен твір занурюватиме в нові світи, де не зважаючи ні на що панує любов.

"Теплі історії про кохання". Брайт Букс / Фото: пресслужба

"Остання камелія", Сара Джіо. Vivat

У книзі вдало переплела минуле та сьогодення, додавши дрібку детективної інтриги. Подружжя переїздить до старого будинку, де багато років тому за таємничих обставин зникла попередня господарка. Але який стосунок має до цього випадку покоївка, яка в той же час погодилася викрасти дорогоцінний сорт камелії? Чимало секретів сховано в цьому домі. Та щоб розкрити їх, кожному доведеться прислухатися до своєї совісті.

"Остання камелія", Сара Джіо. Vivat / Фото: пресслужба

"Львів. Спогади. Кохання". КСД

Саме це очікує на вас під обкладинкою одноіменної книги. Українські письменники створили історії про любов пристрасну і гарячу. Про гірку і минущу. Про мінливість життя та приємні зміни. Кожне оповідання переносить в різні часи, різні локації. Проте незмінне одне – скрізь витає дух Львова, просякнутий запахом кави й шоколаду.

"Львів. Спогади. Кохання". КСД / Фото: пресслужба

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