Книга про здорове харчування та меню з рецептами на тиждень – як купити та допомогти ЗСУ

Як правильно харчуватися без дієт і при цьому худнути / Фото: Колаж: Сьогодні
Дієтолог Світлана Фус опублікувала у своєму Instagram-акаунті пост, у якому розповіла, як можна отримати її книгу за будь-яку суму. Видання під назвою "Пам'ятка здорового харчування", а також меню з рецептами на тиждень, розроблене спеціалісткою спільно з кулінарним експертом Тетяною Литвиновою.
Навіщо вам ця книга
У виданні ви зможете прочитати, як схуднути із задоволенням (так, це можливо) та з користю для здоров'я. Книга підійде для тих, хто не любить сидіти на дієтах, так як вага після них все одно повертається, заплуталися в потоці інформації про харчування, просто хочете нормально і смачно їсти та одночасно худнути.
У виданні ви знайдете:
- Рецепти корисних страв, серед яких перші, основні та перекуси, а також десерти та соуси.
- Дізнаєтеся все про корисні перекуси.
- Зрозумієте, як зберегти вітаміни, коли готуєте страви та як зробити їжу менш калорійною.
- Як правильно розподіляти продукти протягом дня.
Як замовити книгу
Щоб купити книгу і план харчування на тиждень, достатньо перерахувати авторам будь-яку суму грошей, зв'язавшись з ними Instagram-акаунті. 50% від зароблених коштів буде перераховано на пошиття термобілизни для захисників України.
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