Книга про здорове харчування та меню з рецептами на тиждень – як купити та допомогти ЗСУ

Як правильно харчуватися без дієт і при цьому худнути / Фото: Колаж: Сьогодні

Дієтолог Світлана Фус опублікувала у своєму Instagram-акаунті пост, у якому розповіла, як можна отримати її книгу за будь-яку суму. Видання під назвою "Пам'ятка здорового харчування", а також меню з рецептами на тиждень, розроблене спеціалісткою спільно з кулінарним експертом Тетяною Литвиновою.

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Навіщо вам ця книга

У виданні ви зможете прочитати, як схуднути із задоволенням (так, це можливо) та з користю для здоров'я. Книга підійде для тих, хто не любить сидіти на дієтах, так як вага після них все одно повертається, заплуталися в потоці інформації про харчування, просто хочете нормально і смачно їсти та одночасно худнути.

У виданні ви знайдете:

Рецепти корисних страв, серед яких перші, основні та перекуси, а також десерти та соуси.

Дізнаєтеся все про корисні перекуси.

Зрозумієте, як зберегти вітаміни, коли готуєте страви та як зробити їжу менш калорійною.

Як правильно розподіляти продукти протягом дня.

Як замовити книгу

Щоб купити книгу і план харчування на тиждень, достатньо перерахувати авторам будь-яку суму грошей, зв'язавшись з ними Instagram-акаунті. 50% від зароблених коштів буде перераховано на пошиття термобілизни для захисників України.

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