Кім Кардаш'ян, Ніколь Кідман, росіянки Земфіра та Рената Литвинова: чим приголомшив показ Balenciaga (фото, відео)

Balenciaga Couture Fall 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Мода – одна з найнепостійніших речей у світі. Це доводить і грузинський дизайнер Демна Гвасалія. Креативний директор Balenciaga представив нову кутюрну колекцію на Тижні моди в Парижі.

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Головною родзинкою шоу стала поява на подіумі Ніколь Кідман у сукні-металік. Рудоволоса голлівудська актриса давно є шанувальницею бренду. 2006-го зірка обрала вбрання бренду для найважливіших заходів – червоної доріжки церемонії "Оскар" та свого весілля з Кітом Урбаном.

Ніколь Кідман

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На подіумі з'явилася як модель Кім Кардаш'ян. Схоже Демні вдалося вмовити зірку вперше взяти участь у показі. Також у шоу взяли участь Дуа Ліпа, Белла Хадід та Наомі Кемпбелл. Сама колекція надихнута архівами модного будинку Balenciaga.

Кім Кардашян

Дуа Ліпа

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Белла Хадід

Наомі Кемпбелл

Одним із несподіваних та неприємних моментів шоу стала поява на подіумі Ренати Литвинової.

Рената Літвінова

Її партнерка Земфіра сиділа як почесний гість у першому ряду показу. Судячи з усього, дружба між артистками та Демною лише міцнішає.

Земфіра на показі Balenciaga / Фото: Сьогодні

У березні Balenciaga присвятили показ Україні та воєнному вторгненню РФ. Сьогодні – російські артисти беруть участь у кутюрному шоу. Браво, Демно?

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