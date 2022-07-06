Ким Кардашьян, Николь Кидман, россиянки Земфира и Рената Литвинова: чем ошеломил показ Balenciaga (фото, видео)

Balenciaga Couture Fall 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Мода – одна из самых непостоянных вещей в мире. Это доказывает и грузинский дизайнер Демна Гвасалия. Креативный директор Balenciaga представил новую кутюрную коллекцию на Неделе моды в Париже.

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Главной изюминкой шоу стало появление на подиуме Николь Кидман в платье-металлик. Рыжеволосая голливудская актриса давно является поклонницей бренда. В 2006-м звезда выбрала наряды бренда для самых важных мероприятий – красной дорожки церемонии "Оскар" и своей свадьбы с Китом Урбаном.

Николь Кидман / Фото: Balenciaga

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На подиуме появилась в качестве модели Ким Кардашьян. Похоже Демне таки удалось уговорить звезду впервые принять участие в показе. Также в шоу приняли участие Дуа Липа, Белла Хадид и Наоми Кэмпбелл. Сама коллекция вдохновлена архивами модного дома Balenciaga.

Ким Кардашьян / Фото: Balenciaga

Дуа Липа / Фото: Balenciaga

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Белла Хадид / Фото: Balenciaga

Наоми Кэмпбелл / Фото: Balenciaga

Одним из неожиданных и неприятных моментов шоу стало появление на подиуме Ренаты Литвиновой.

Рената Литвинова / Фото: Balenciaga

Ее партнерша Земфира восседала в качестве почетного гостя в первом ряду показа. Судя по всему, дружба между артистками и Демной только крепнет.

Земфира на показе Balenciaga / Фото: Сегодня

В марте Balenciaga посвятили показ Украине и военному вторжению РФ. Сегодня – российские артисты принимают участие в кутюрном шоу. Браво, Демна?

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