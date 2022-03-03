Київський ЦУМ пожертвував 150 одиниць теплого одягу теробороні

У період війни Росії проти України люди об’єдналися в країні як ніколи. Одні діляться останніми харчами чи допомагають з медикаментами, а інші – купують необхідний воїнам одяг, які щоденно ризикують життям.

Універмаг ЦУМ, який знаходиться в Києві, пожертвував 150 одиниць одягу волонтерам тероборони України. Новиною поділилися на сторінці універмагу в Instagram.

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Сьогодні команда київського ЦУМу зібрала та передала 150 одиниць теплого одягу волонтерам територіальної оборони України. Героям слава! – пишуть в Instagram.

Зауважмо, що на офіційному сайті ЦУМу, де раніше модники замовляли одяг, сьогодні майоріє прапор України та хештеги (#standwithukraine #stopthewar #saveukraine) із закликом припинити війну. І, звісно, фраза, яка ідентифікує українців – "Слава Україні!".

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/ Фото: скріншот

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