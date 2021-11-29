Кіберпонеділок: куди можна полетіти за 5 євро

Знижки на авіаквитки в кіберпонеділок / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви не знайшли або не встигли купити найцікавіші речі в день шопінгу – Чорну п'ятницю, не засмучуйтесь. Сьогодні , 29 листопада, традиційно проводиться кіберпонеділок, а це означає, що інтернет-майданчики та онлайн-магазини продовжать продавати товари за заниженими цінами.

Не пропустіть можливості подивитися і напрямки для відпочинку. Ми вже розповідали про те, як вигідно орендувати люксові готельні номери за зниженими цінами. Сьогодні ж звернули увагу на розпродаж авіаквитків.

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Лоукостер Ryanair влаштував акцію лише на один день. Ви зможете купити квитки всього за 5 євро (бл. 150 грн).

Звичайно, така вражаюча низька ціна має свої обмеження. Наприклад, ціна на квиток діє лише в один бік. Скористатися пропозицією можна з 1 грудня 2021 року до 18 лютого 2022 року, але не в різдвяний період (з 16 грудня 2021 року до 6 січня 2022 року).

З Києва можна полетіти до Польщі, Мальти, Великобританії та Ірландії. Є вильоти зі Львова, наприклад, до Німеччини, Італії та Литви.

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З Одеси можна купити квитки до Італії та Польщі.

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