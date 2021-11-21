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У Дубаї відкрили найвищий пейзажний басейн у світі – фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
21 листопада, 17:24
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Нова приголомшлива локація, яку обов'язково варто відвідати у відпустці
У Дубаї відкрили "нескінченний" басейн
У Дубаї відкрили "нескінченний" басейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

на 50-му поверсі хмарочоса Palm Tower на острові Палм-Джумейра у Дубаї відкрили "нескінченний" басейн. Рекордсмен під назвою Aura Skypool вважається найвищим у світі. Про це пишуть The Daily Mail.

Басейн розташований за 200 метрів від землі. Його конструкція створена таким чином, що вода переливається за борти, створюючи враження про його нескінченність. Окрім неймовірного відпочинку, гості можуть зробити ефектні знімки на свої смартфони.

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У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн
У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

З басейну відкриваються панорамні види на Дубай та Перську затоку. Гості нового закладу зможуть відпочити в лаунж-зоні, де розташовані шезлонги, бар та ресторан паназіатської кухні.

У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн
У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

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Авіаквитки в Aura Skypool стартує від 46 доларів за сеанс. Також організатори пропонують і VIP-пакет, який передбачає відпочинок у басейні цілий день. Вартість такої пропозиції становитиме не менше 163 доларів.

У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн
У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн
У Дубаї відкрили найвищий у світі "нескінченний" басейн / Фото: instagram.com/auraskypooldubai/

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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