Кейт Міддлтон, племінниці принцеси Діани та інші гості Royal Ascot у неймовірних капелюшках (фото)

Гості королівських перегонів Royal Ascot / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми вже насолоджувалися ефектними та стильними виходами гостей у перший день Royal Ascot. Настала черга і герцогів Кебриджських постати перед публікою в розкішних нарядах.

Члени королівської сім'ї прибули майже у повному складі у Королівському Аскоті у п'ятницю. Кейт Міддлтон та принц Вільям були серед тих, хто був присутній, щоб подивитися на перегони. Звичайно, Кейт дотримувалася гламурного дрес-коду Royal Ascot, цього разу вона обрала сукню в горошок від Alessandra Rich, коричневий капелюшок із білими квітами та туфлі-човники в тон.

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Кейт Міддлтон

Герцогиня уклала волосся і зробила макіяж у природних тонах. А завершила свій образ сережками з перлами та діамантами, які колись належали принцесі Діані.

Кейт Міддлтон

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Серед гостей кінних перегонів були помічені й племінниці принцеси Діани сестри Спенсер.

Еліза та Амелія Спенсер

Цікаво, що всі учасники та гості Royal Ascot повинні дотримуватися суворої політики дрес-коду. Чоловіки повинні завжди носити повний ранковий костюм з жилетом і чорний або сірий циліндр, тоді як жінки повинні носити капелюхи та сукні, що закривають плечі. Усі учасники також мають носити бейджі з іменами — це стосується і членів королівської сім'ї, незважаючи на їхню популярність та титули.

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Гості Royal Ascot

Зібрали кілька стильних виходів гостей Royal Ascot.

Гостя Royal Ascot

Гостя Royal Ascot

Гостя Royal Ascot

Гостя Royal Ascot

Гостя Royal Ascot

Гостя Royal Ascot

Гостя Royal Ascot

Гостя Royal Ascot

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