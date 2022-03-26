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Модний тур Кейт Міддлтон: 15 розкішних виходів герцогині на Карибах

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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26 березня, 20:23
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Новини моди чи стильних виходів герцогині Кембриджської зараз виглядають як із паралельної реальності. Але, що краще може відволікти та хоч на хвилинку повернути у світ краси та спокою
Найкращі образи Кейт Міддлтон у рамках Карибського туру разом із чоловіком принцом Вільямом
Найкращі образи Кейт Міддлтон у рамках Карибського туру разом із чоловіком принцом Вільямом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Принц Вільям і Кейт Міддлтон закінчили свій восьмиденний тур Карибським морем з нагоди Платинового ювілею королеви Єлизавети II. Наші погляди та й усього світу були прикуті до шикарних виходів герцогині Кембриджської, яка вибирала сукні від яскраво-жовтого до насиченого синього та смарагдового.

У рамках туру герцоги відвідували школи на Багамах, зустрічалися з офіційними особами у Белізі, де зіткнулися з протестами серед місцевих жителів, вирушали на Ямайку, щоб привітати дітей та взяти участь у традиційних гуляннях.

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Кейт виглядала чудово завжди. Кожен вихід герцогині – старанна робота її стиліста. Усі образи були продумані до дрібниць. Наряди відповідали суворому королівському протоколу. Так, Кейт одягала м'ятно-зелене плаття Self Portrait, яке підкреслило струнку фігуру, доповнивши образ прикрасами від багамського дизайнера Nadia Irena.

Кейт Міддлтон у рамках Карибського туру
Кейт Міддлтон у рамках Карибського туру / Фото: Getty Images

Дивовижна зелена сукня з паєтками Jenny Packham, яку доповнила сережками та браслетом з діамантами та смарагдами з колекції Єлизавета II.

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Кейт Міддлтон у рамках Карибського туру
Кейт Міддлтон у рамках Карибського туру / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Неймовірної краси яскраво-жовта сукня британського бренду Roksanda із фантазійним бантом.

Кейт Міддлтон та принц Вільям прибули на Ямайку
Кейт Міддлтон та принц Вільям прибули на Ямайку / Фото: Getty Images

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Одним із найбільш запам'ятовуваних виходів Кейт стала поява герцогині Кембриджської на регаті на Багамських островах. Варто зазначити, що Кейт вдруге за останніх 10 років з'явилася на публіці в шортах.

Кейт Міддлтон взяла участь у регаті на Багамах
Кейт Міддлтон взяла участь у регаті на Багамах / Фото: Getty Images

Дивіться всі виходи Кейт Міддлтон у рамках Карибського туру королівського подружжя.

Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру
Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру
Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру
Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон у рамках Карибського туру
Кейт Міддлтон у рамках Карибського туру / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон у рамках Карибського туру
Кейт Міддлтон у рамках Карибського туру / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру
Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру
Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру
Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру
Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру
Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру
Кейт Міддлтон та принц Вільям у рамках Карибського туру / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Раніше ми розповідали, як Кейт Міддлтон блищала в смарагдовій сукні, яку вже одягала у 2019 році, а також, який образ герцогині вразив на прем'єрі 25-го фільму про Джеймса Бонда.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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