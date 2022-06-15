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Стильні капелюшники: дивіться найкращі образи на відкритті кінних перегонів The Royal Ascot 2022 (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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15 червня, 12:30
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У Великій Британії стартували довгоочікувані кінні змагання The Royal Ascot. Не пропустити таку подію було неможливо навіть для членів королівської сім'ї. Дивіться, у кого вдалося здивувати шикарним вбранням
Найстильніші гості королівських перегонів The Royal Ascot
Найстильніші гості королівських перегонів The Royal Ascot / Фото: Колаж: Сьогодні

Королівські перегони в Аскоті завжди привертали увагу не лише шанувальників кінного спорту. Фанати з нетерпінням чекають на появу представників королівської сім'ї, а модниці ретельно вибирають вбрання та найефектніші капелюшки.

Цього року в Аскоті – справжній аншлаг. Справа в тому, що змагання майже три роки супроводжувалися суворими обмеженнями через пандемію. Цього року все було максимально ефектним.

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Королівський Аскот став одним з найпопулярніших змагань у Британії з тих пір, як вони були засновані королевою Анною у 1711 році. За тиждень захід гарантовано відвідає більшість членів британської королівської родини. Хоча королева Єлизавета ІІ не була присутня на відкритті, більша частина її сім'ї відвідала подію. Глядачі могли побачити принца Чарльза з дружиною Каміллою, принцесу Анну, принцесу Беатріс із чоловіком, Пітера Філіпса, Зару Тіндалл, батьків Кейт Міддлтон та багатьох інших.

Цього року не обійшлося і без нарядів, присвячених Україні. Дві дівчини прийшли у величезних вінках, одна з яких обрала вбрання у традиційному червоному кольорі, а інша – у відтінках прапора України.

Модниці на The Royal Ascot 2022
Модниці на The Royal Ascot 2022 / Фото: Getty Images

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Дивіться найяскравіші та найстильніші образи з відкриття The Royal Ascot 2022.

Принц Чарльз та Камілла, герцогиня Корнуолльська
Принц Чарльз та Камілла, герцогиня Корнуолльська / Фото: Getty Images

Герцогиня Корнуольська
Герцогиня Корнуольська

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Софі, графиня Уесекська та принц Чарльз
Софі, графиня Уесекська та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці
Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Майк та Зара Тіндалл
Майк та Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Принцеса Анна
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Керол Міддлтон та Майкл Френсіс Міддлтон
Керол Міддлтон та Майкл Френсіс Міддлтон / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot
Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot
Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot
Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot
Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot
Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot
Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot
Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot
Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot
Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot
Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot
Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot
Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Гостя The Royal Ascot
Гостя The Royal Ascot / Фото: Getty Images

Дивіться: Найкрасивіші образи зірок у Каннах, присвячені Україні .

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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