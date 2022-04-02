Які мови та де українці можуть вивчити безкоштовно – онлайн-сервіси

Які мови та де українці можуть вивчити безкоштовно / Фото: pixabay.com

У зв'язку з війною в Україні та тим, що багато людей були змушені виїхати з їхніх країн, деякі платформи надали для українців можливість безкоштовно вивчати мови. Раніше ми писали, де вивчити польську мову, а тепер розповімо про інші мовні курси.

Для українців, які перебувають за кордоном або просто хочуть підтягнути розмовну англійську, зараз з'явилася така нагода. Безкоштовно вивчати мову можна у різних зручних форматах.

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Важливо! При реєстрації вказуйте українську як рідну мову, щоб отримати доступ.

Polyglot (15 мов, відео, кожний курс містить 100 уроків).

LingQ (відкрили преміум-аккаунт для українців, доступно 24 мови, для активації зверніться до служби підтримки).

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Drops (щоб отримати доступ до безкоштовної преміум підписки на рік, заповніть форму).

Lingo Hut (більше 45 мов, 125 уроків вивчення корисної лексики без попередніх знань).

Busuu (Дарує 90 днів преміум-підписки для вивчення всіх 12 доступних на сервісі мов).

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DuoLingo (безкоштовний безстроковий доступ до англійської мови у додатку).

Mondly (більше 30 мов, безоплатний доступ до курсів для українців, які переїхали до європейських країн – під час реєстрації вказуйте українську як рідну мову для преміум-доступу).

UTalk (більше 100 мов, кожен складається з 60+ топіків, на вивчення однієї мови знадобиться близько 180 годин).

Ling App (більше 60 мов для вивчення, безкоштовне користування програмою для українців).

Preply (скасували комісію для українців та допомагають переселенцям знайти репетиторів-волонтерів з іноземної мови).

Miklos Magyar (Фільми на YouTube в угорському перекладі).

Audiolang (основна частина матеріалів представлена ​​у вигляді аудіофайлів, можна завантажити або вивчати в режимі онлайн).

Lingvø Studija (відео-уроки з вивчення чеської та словацької мови з українськими субтитрами).

Eduard Baloga (відео-уроки щодо вивчення угорської мови з українським учителем).

Obywatelki (курси польської мови для біженців з України різного віку, для реєстрації потрібно надіслати свої дані на мейл obywatelki@cjo.pl ).

Tutlo (онлайн-заняття з польської та англійської для дітей та дорослих. Уроки відбуваються у формі інтерактивних вебінарів з лекторами).

Nicos Weg (Уроки щодо вивчення німецької граматики, є українські пояснення).

Goete Institut (Безкоштовні відео-уроки для вивчення німецької мови).

Deutschtrainer (100 інтерактивних уроків на теми для вивчення німецьких слів, є українські пояснення).

Nicos Weg (Уроки щодо вивчення німецької граматики, є українські пояснення).

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