Які цільнозернові продукти для схуднення краще – 3 трендові суперфуди

Для схуднення краще їсти цільнозернові продукти, 3 трендові суперфуди - такий хліб, крупи та макарони твердих сортів / Фото: freepik.com
Як просто покращити здоров'я та схуднути – перейти з продуктів із очищеного зерна на цільнозернові. Заміна рафінованого зерна на цільне допоможе знизити ризик серйозних хронічних захворювань, пише журнал Nutrients.
У чому користь цільнозернових продуктів
Які продукти з цільного зерна включити до раціону?
Продукт №1 – хліб, його їдять більшість з нас – білий рафінований батон можна замінити на буханець цільнозернового хліба. Однак якщо хліб трохи темніший на вигляд, ніж традиційний білий, то він не обов'язково повністю зроблений із цільного зерна.
Продукт №2 – цільнозернові крупи – цілісна пшениця, овес (не вівсяні пластівці), рис (не шліфований білий – а краще бурий), гречка. Обережніше із сортом гречки "ядриця", якщо у вас проблеми із травним трактом. При непереносимості глютена підійдуть рис, гречка, кіноа, кукурудзяна крупа.
Якщо ви не дуже товаришуєте з кашами, то альтернатива – продукт № 3 – макарони з твердих сортів пшениці. Такі цільнозернові макарони відрізняються виразним коричневим відтінком. У таких макаронах більше висівок та зародків, оболонок зерна пшениці, тому і колір продукту темніший.
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