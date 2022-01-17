Какие цельнозерновые продукты для похудения лучше – 3 трендовых суперфуда

Для похудения лучше есть цельнозерновые продукты, 3 трендовых суперфуда - такой хлеб, крупы и макароны твердых сортов / Фото: freepik.com
Как просто улучшить здоровье и похудеть – перейти с продуктов из очищенного зерна на цельнозерновые. Замена рафинированного зерна на цельное поможет снизить риск серьезных хронических заболеваний, пишет журнал Nutrients.
В чем польза цельнозерновых продуктов
Какие продукты из цельного зерна включить в рацион?
Продукт №1 – хлеб, едят большинство из нас – белый рафинированный батон можно заменить на буханочку цельнозернового хлеба. Однако если хлеб чуть темнее на вид, чем традиционный белый, то он не обязательно полностью сделан из цельного зерна.
Продукт № 2 – цельнозерновые крупы – цельная пшеница, овес (не овсяные хлопья), рис (не шлифованный белый – а лучше корчиневый), гречка. Осторожнее с сортом гречки "ядрица", если у вас проблемы с пищеварительным трактом. При непереносимости глютена подойдут рис, гречка, киноа, кукурузная крупа.
Если вы не очень дружите с кашами, то альтернатива – продукт № 3 – макароны из твердых сортов пшеницы. Такие цельнозерновые макароны отличаются отчетливым коричневым оттенком. В таких макаронах больше отрубей и зародышей, оболочек зерна пшеницы, поэтому и цвет продукта более темный.
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