Яка вакцина від COVID-19 найбезпечніша для дітей – відповів лікар Комаровський

Сама безпечна вакцина для дітей від коронавірусу на даний момент - Pfizer / Фото: Колаж: Сьогодні

Кандидат медичних наук і відомий лікар-педіатр Євген Комаровський в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на питання, яке хвилює багатьох стосовно коронавирусу – яка ж вакцина від COVID-19 найбільш безпечна для дітей і яких саме дітей варто вакцинувати.

По-перше юридично ми можемо вакцинувати дітей лише Пфайзером або Модерною, – відповів Євген Комаровський, – і то, тільки з певного віку, на цей момент такі правила.

За словами кандидата медичних наук і відомого лікаря-педіатра, це в Китаї вже почали вакцинувати дітей з 3-х річного віку, але у нас таких рекомендацій немає.

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Пфайзер зараз на етапі реєстрації для вакцинації дітей від 9 до 15 років, – каже лікар Комаровський, – в цілому рекомендації вакцинувати дітей з 16-летнеого віку. Але для дітей з важкою фоновою патологією, які можуть не перенести коронавірус, рекомендована вакцинація з 12-ти років. Тому – Пфайзер.

Під фоновою патологією лікар Комаровський відзначив цукровий діабет, серцево-судинні патології і так далі. Що стосується дорослих, то навіть якщо людина перехворіла COVID-19 в легкій формі, Комаровський все ж радить зробити щеплення.

Також раніше ми писали, чи варто жінкам вакцинуватися від коронавирусу , якщо вони ще не народжували.