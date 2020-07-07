Заморожена малина на зиму в силіконових формочках – швидкий спосіб

Малинове пюре на зиму / Фото: Depositphotos
Малина – корисна неймовірно в будь-якому вигляді. Якщо ви вже заготовили варення на зиму з цієї ягоди, то непогано би було її і заморозити. Роблять це у різні способи: цілою, у вигляді пюре, з цукром і без нього. Заготовлені ягоди можна додавати в смузі, компоти, алкогольні коктейлі, використовувати для приготування десертів, пирогів і пиріжків, сорбетів або соусів до морозива. Таким чином можна заморожувати будь-які дрібні ягоди: ожину, чорницю, журавлину, суницю, смородину. Якщо ви поки не придумали, чим зайнятися цього літа, шукайте лайфхаки в нашому календарі.
Як заморозити малину в формочках
Малина з цукром на зиму / Фото: Pixabay
Час приготування:
- 5 хвилин + час на заморожування
Що потрібно:
- Свіжа малина
Що робити:
- Малину перебрати, викинути зіпсовані ягоди. Поділити на дві частини.
- Викласти на дно силіконових формочок для кексів цілі ягоди. Малину, що залишилася, подрібнити в пюре.
- Залити ягоди отриманим пюре.
- Поставити силіконові форми на обробну дошку або на тацю, відправити в морозильну камеру на 2-3 години.
- Акуратно дістати заготовки з форм і перекласти в пакети із застібкою. Повернути в морозилку на зберігання.
- У разі потреби діставати потрібну кількість малини і розморожувати. Ягоди можна змішувати з цукром, цукровою пудрою або медом.
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