Як вигулювати собак у комендантський час – поради, які допоможуть уникнути проблем

Як вигулювати собак у комендантський час / Фото: pixabay.com

Двадцять перший день вторгнення Росії в Україну. У Києві та Київській області діє посилений комендантський час протягом півтори доби – з 15 березня з 20:00 до 17 березня до 7:00. Але що робити людям, у яких є собаки, які потребують вигулу? Розповідаємо.

Комендантський час – справа серйозна. У цей час усім жителям рекомендують залишатися вдома або в укритті. Але людям із собаками потрібно щонайменше двічі на день виводити їх на прогулянки, тому ділимося порадами, як це робити безпечно.

Реклама

По-перше, киянам рекомендують максимально скоротити кількість вигулів і тривалість прогулянок, а також вигулювати собак поряд з будинком, не відходячи надто далеко. Якщо побачили озброєну людину, найважливіше правило – не бігти і не робити різких рухів. Потрібно пред'явити паспорт або ID-карту, а також пояснити, чому ви вийшли на вулицю.

Також перед вигулом можна зателефонувати охоронцеві ЖК або вахтеру та повідомити, що ви спускаєтесь вигулювати собаку.

У нашій теробороні дуже багато людей, які розуміють, у багатьох з них теж є собаки. Якщо ви дотримуватиметеся простих правил безпеки, після перевірки документів у вас не повинно виникнути проблем.

Реклама

Нагадаємо, як допомогти організму впоратися з фізичними розладами та нездужаннями під час війни.

Також читайте: гаряча лінія для онкопацієнтів – куди дзвонити за допомогою та де шукати ліки.