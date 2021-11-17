Як вибрати модні та теплі колготки – поради стиліста

Модні колготки сезону осінь-зима 2021 / Фото: Pinterest, unsplash.com
Мороз та холодна погода – не привід відмовитися від спідниць та суконь. Осіння пора вважається однією з найбільш ідеальних для того, щоб зробити круті фото для Instagram на свій смартфон. І негода тому не перешкода.
Головним доповненням до улюблених суконь є колготки. Як правильно їх обрати з'ясували у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик та Анатолій Анатолич.
Які колготки в моді та які вибрати
"Можете віддати перевагу міцним колготам із мікрофібри, які маркуються DEN
Якщо ми говоримо про зиму, краще вибирати від 100 до 250 DEN. Не менш актуальними вважаються котонові колготи", – радить стиліст Ірена Вінцюк.
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