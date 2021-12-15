Як вибрати ялинку на Новий рік 2022, щоб не постраждало здоров'я

Щоб не постраждало здоров'я, важливо правильно вибрати ялинку на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

"Живе" новорічне деревце ви ставитимете або штучне, головне – щоб ялинка була безпечною для вас та вашої родини. Як вибирати ялинку або сосну на Новий рік 2022 , яка не завдасть шкоди здоров'ю – підказали у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Вибираємо штучну ялинку правильно

Купуючи штучне новорічне деревце, звертайте увагу на кілька важливих моментів. По перше, його вогнестійкість: є синтетичні матеріали, які можуть миттєво спалахнути і тоді пожежі не уникнути.

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Найбезпечніші штучні ялинки – із пластику або вогнестійкого поліетилену, а не із ПВХ / Фото: freepik.com

По-друге, чим пахне така ялинка. Зрозуміло, що не свіжою хвоєю. Але якщо штучне дерево сильно пахне "хімією", то ризик того, що з нього виділятимуться у повітря токсичні речовини, досить великий.

По-третє, вивчайте склад, з якого ялинка виготовлена. В основному такі штучні деревця роблять із ПВХ – це полівінілхлорид. Якщо така ялинка нагріється від гірлянди, то у повітря почне виділятися хлороводень, небезпечні для здоров'я з'єднання свинцю.

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Тому віддавайте перевагу деревцям із пластику або вогнестійкого поліетилену – склад, з якого виготовлено виріб, буде вказано на упаковці.

А як вибирати живу ялинку правильно?

Багато хто з нас віддає перевагу живому деревцю ялини або сосни на Новий рік, і тут також треба врахувати важливі моменти. Вибираючи живе деревце, огляньте його ствол він повинен бути без пошкоджень, – якщо помітили їх або кору, що відстає, то не беріть таку ялинку.

Голки повинні на "живій" ялинці повинні бути зеленими, однорідного кольору, без явної жовтизни / Фото: unsplash.com

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Потім – колір: голки мають бути зеленими, однорідного кольору, без явної жовтизни. Жовті голки "говорять" про те, що ялинку спиляли давно і шанс, що вона осипеться ще до початку Нового року, великий.

Обережно, комахи! Огляньте стовбур та гілки, на них можуть жити кліщі . Ці маленькі комахи люблять ласувати смолою з голок, і можуть потім рознестися по всій квартирі чи будинку. Якщо на ялинці багато білих шишок, то краще таку не брати, на них може бути багато майже непомітних кліщів.

І, звичайно ж, купуючи живу ялинку, перевірте, чи не браконьєрами вона зрубана. До кожної легально зрубаної ялинки додають захисну бирку електрообліку.

Можна перевірити чи легально зрубана ялина прямо з свого смартфона так ви допомагаєте зупинити браконьєрство. А ще краще – взяти живу ялинку в горщику , яку після свят знову можна висадити у ґрунт!

Також ми писали, як вбрати і де краще поставити ялинку по Фен Шуй.