Как выбрать елку на Новый год 2022, чтобы не пострадало здоровье

Чтобы не пострадало здоровье, важно правильно выбрать елку на Новый год 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

"Живое" новогоднее деревце вы будете ставить или искусственное, главное – чтобы елка была безопасной для вас и вашей семьи. Как выбирать ель или сосну на Новый год 2022, которая не нанесет вред здоровью – подсказали в Центре общественного здоровья Минздрава.

Выбираем искусственную елку правильно

Покупая искусственное новогоднее деревце, обращайте внимание на несколько важных моментов. Во-первых, его огнестойкость: существуют синтетические материалы, которые могут мгновенно вспыхнуть и тогда пожара не избежать.

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Самые безопасные искусственные елки – из пластика или огнестойкого полиэтилена, а не из ПВХ / Фото: freepik.com

Во-вторых, чем пахнет такая елка. Понятно, что не свежей хвоей. Но если искусственное дерево сильно пахнет "химией", то риск того, что из него будут выделяться в воздух токсичные вещества, достаточно велик.

В-третьих, изучайте состав, из которого елка изготовлена. В основном такие искусственные деревца делают из ПВХ – это поливинилхлорид. Если такая елка нагреется от гирлянды, то в воздух начнет выделяться хлороводород, опасные для здоровья соединения свинца.

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Поэтому отдавайте предпочтение деревцам из пластика или огнестойкого полиэтилена – состав, из которого выполнено изделие, будет указан на упаковке.

А как выбирать живую елку правильно?

Многие из нас предпочитают живое деревце ели или сосны на Новый год, и здесь тоже важно учесть важные моменты. Выбирая живое деревце, осмотрите его ствол, он должен быть без повреждений, – если заметили их или отстающую кору, то не берите такую елку.

Иголки должны на "живой" елке должны быть зелеными, однородного цвета, без явной желтизны / Фото: unsplash.com

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Затем – цвет: иголки должны быть зелеными, однородного цвета, без явной желтизны. Желтые иголки "говорят" о том, что елку спилили давно и шанс, что она осыплется еще до начала Нового года, велик.

Осторожно, насекомые! Осмотрите ствол и ветви, на них могут жить клещи. Эти маленькие насекомые любят лакомиться смолой из иголок, и могут потом разнестись по всей квартире или дому. Если на елке много белых шишек, то лучше такую не брать, на них может быть много почти незаметных глазу клещей.

И, конечно же, покупая живую ель, проверьте, не браконьерами ли она срублена. К каждой легально срубленной елке прилагают защитную бирку электроучета.

Можно проверить легально ли срублена ель прямо со своего смартфона, так вы помогаете остановить браконьерство. А еще лучше – взять живую елочку в горшке, которую после праздников снова можно высадить в почву!

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