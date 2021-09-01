Як відновити шкіру після літа: 3 рецепти масок для обличчя

Відновити шкіру обличчя після літа допоможуть маски за домашніми рецептами / Фото: unsplash.com

Кефір, алое і мед допоможуть реанімувати шкіру після літньої засмаги; а сироватки з гіалуроновою кислотою і альгінатні маски освіжать і підтримають обличчя в міжсезоння. Як правильно доглядати за шкірою обличчя при зміні літнього сезону на осінній, які процедури можна зробити в домашніх умовах, а коли йти в салон – розповіла косметолог-естетист, ін'екціоніст Наталія Погорєлова.

Наталія Погорєлова / Фото: пресслужба

Що робити, якщо після літа шкіра зіпсувалася

Знизити сухість та лущення шкіри після зайвої інсоляції, зволожити її і наситити допоможуть як домашні маски, так і салонні процедури. Важливий момент! Обов'язково потрібно знати свій тип шкіри, розуміти всі нюанси догляду – розібратися в цьому допоможе тільки професійний фахівець.

Тому якщо ви ніколи не зверталися до косметолога, тим більше за чутливої або проблемної шкіри, схильної до висипань і подразнення, спочатку краще отримати консультацію косметолога. А якщо після повернення з відпустки або тривалого перебування на сонці з'явилася стійка пігментація, висип, свербіж шкіри – то до дерматолога.

В цілому ж реанімувати шкіру після засмаги в домашніх умовах допоможе маска з кефіром: на три столові ложки кефіру береться одна столова ложка меду плюс яєчний білок. Всі компоненти ретельно перемішуються, наносяться на очищене обличчя на 15-20 хвилин, потім маска змивається теплою водою і наноситься ваш уходовой крем.

Відновити шкіру після літа допоможе маска з кефіром, медом і яєчним білком / Фото: Колаж: Сьогодні

Також добре зволожить і наситить шкіру, яка піддавалася сонця та спеки, маска з алое і медом: пропорції беріть один-до-одного, принцип нанесення – як і маски з кефіром.

Тільки пам'ятайте, що мед – алергенний продукт, і тому краще провести просту алергопробу:

нанесіть трохи суміші з приготовленою маски на чисту шкіру передпліччя,

почекайте 5-10 хвилин,

якщо шкіра почервоніла, з'явилося роздратування, значить, така маска вам не підходить.

Також допоможуть відновити шкіру і взагалі потримати її протягом усього року нічні маски.

Які нічні маски можна робити самій вдома?

Нічну маску зручніше придбати вже готову, вона добре відновлює гідро-ліпідний баланс. Такі маски допомагають не тільки після літньої інсоляції, коли нашу шкіру атакувало пекуче сонце. А також при перельотах, коли шкіра обличчя і взагалі весь організм зневоднюється. Також можна використовувати таку маску для підтримки шкіри в міжсезоння.

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Ці маски виконуються вигляді крему, але за складом більш насичені різними відновлюють компонентами. Засіб можна наносити на очищену шкіру перед сном раз у тиждень замість основного нічного крему. Це доповнить основний догляд на період міжсезоння кінець літа/початок осені.

Але не варто захоплюватися такими масками і застосовувати їх частіше, ніж раз чи двічі на тиждень. Також не обходьте увагою альгінатні маски і сироватки з гіалуроновою кислотою. Вони дуже добре зволожують шкіру після літа, заповнюють гідробаланс, доступні, (тільки не забувайте проводити алергопроби), але в деяких магазинах є пробники, щоб не купувати відразу всю маску.

Трохи суміші наносять на шкіру, якщо з'явиться почервоніння – у вас алергія на якийсь компонент / Фото: Колаж: Сьогодні

Для сухої шкіри таку сироватку наносять під ваш уходовой крем, для жирної шкіри може бути достатньо однієї сироватки, без крему зверху. Якщо шкіра сильно зів'яла і висушив за літній період, то допоможуть салонні процедури.

Які салонні процедури швидко відновлять шкіру обличчя?

З салонних процедур для відновлення шкіри після літа рекомендується ультразвуковий фонофорез. Ця процедура щодо введення лікувальних косметичних засобів у глибокі шари дерми під впливом ультразвуку підходить для сухої, чутливої шкіри. Яка також схильна до лущення і судинної "сіточці".

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Ультравуковой фонофорез поможет восстановить кожу после летнего загара / Фото: Depositphotos

Після такої процедури шкіра стає більш спокійною, рівною, кровоток і лімфоток поліпшується, відповідно, настає ефект омолодження. Перед проведенням фонофорез шкіра попередньо очищається, наноситься спецзасіб для зміцнення судин.

Процедуру при сильно пересушеній шкірі, куперозі тощо фахівець може порекомендувати провести кілька разів. Але крім відновлювальних процедур, важливо постійно піклуватися про свою шкіру і правильно за нею доглядати.

Як правильно доглядати за шкірою в міжсезоння літо/осінь?

Базовий догляд за обличчям в будь-який час року, в тому числі і на початку осені, однаковий: очищення, тонізація, крем за типом шкіри плюс крем під очі. Залежно від того, яка шкіра – жирна, суха, комбінована, чутлива, схильна до висипань або акне, слід підібрати засоби для її очищення і тонізації.

І протягом всього року ці кошти не змінюють. А от догляду креми при зміні сезону потрібно міняти. На початку вересня погода ще досить сонячна, тому ми продовжуємо користуватися засобами з SPF, тобто сонцезахисними кремами в денний час. І після очищення шкіри використовуємо зволожуючий крем на ніч.

З настанням холодів потрібно буде дивитися за станом шкіри, підключати живильні креми, міняти крем із SPF 30 на 15. Крім тих, хто працює або багато часу проводить на вулиці: навіть в жовтні продовжуйте користуватися сонцезахисним кремом з SPF не менше 30.

Раз на тиждень обов'язково проводите очищення шкіри плюс маска для зволоження і більш глибокого її харчування.

А якими домашніми процедурами можна підтримати шкіру обличчя?

У вересні у нас з'являться додаткові стреси, навчання дітей, зміна погоди, все це відображається на шкірі: тому в цей час особливо важливо її підтримати. Пам'ятайте, що вітаміни потрібно приймати не тільки як харчові домішки, але і для шкіри. Наприклад, ви можете взяти вітамін С в аптеці в ампулах і додати в домашню маску.

Наприклад, в білу або рожеву глину (ніжніша), глина дуже добре підходить для жирної шкіри. Також можна періодично використовувати глину як природний ліфтинг для будь-якої шкіри. А за проблемної, схильної до висипань шкірі добре допомагають тонізувати і зняти запалення ефірні масла. Але знову ж таки, якщо на них немає алергії – не забуваємо робити алергопроби!

Так, беремо дві-три столові ложки глини (Або читайте інструкцію, в ній зазвичай пишуть, на скільки раз використовується глина) додаємо в неї 1 ст. ложку меду і три-чотири ложки кефіру. За консистенцією маска повинна нагадувати сметану. Додаємо кілька крапель ефірної олії лимона, при проблемній шкірі – масло чайного дерева.

Це допомагає зняти запалення. Мед слід додати рідкий. Тримаємо 10-15 хвилин, потім змиваємо теплою водою і наносимо свій уходовой крем. також добре підтримують шкіру альгінатние маски, вони продаються вже готові, в їх склад входить альгінат водоростей, його легко нанести на обличчя, витримати 15-20 хвилин і змити. У такі маски додають ще мінерали мертвого моря і інші компоненти.

Добре підтримати шкіру допомагають альгінатние маски / Фото: freepik.com

Ці маски при застиганні дають ефект лімфодренажу, плюс за рахунок оклюзії, тобто утримання в шкірі вологи йде сильніший контакт з корисними речовинами. Альгінатні маски дуже добре розгладжують зморшки і такий ефект тримається до п'яти днів.

Важливо! Як доглядову процедуру не забувайте час від часу наносити скраб на шкіру: за сухої шкіри використовувати скраб потрібно раз на два тижні, за жирної – щотижня, один раз.

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