Як варити гречку з користю – лайфхаки, про які ви не знали

Варити гречку в каструлі зовсім необов'язково; сучасні лайфхаки – це запарювати крупу на ніч / Фото: freepik.com, unsplash.com

Як варити гречку – в каструлі, мультиварці і взагалі, чи дійсно ця крупа так корисна для здоров'я? У чому користь гречаної крупи і як привчити себе їсти каші – дізнаємося з експертами.

Чим корисна гречка і коли її краще їсти?

Як зазначає дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог, засновник "Дієт-центру здорового харчування доктора Куща" Олександр Кущ , гречана крупа містить безліч корисних для здоров'я мікроелементів. Наприклад, клітковину, кальцій, калій, вітаміни групи В, амінокислоти, магній, особливо багата гречка залізом.

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Але незважаючи на те, що гречку вважають дієтичним продуктом, вона досить калорійна: за кількістю калорій гречка перевершує картоплю! Тому якщо ви рахуєте калорії, або активно худнете зараз, то звертайте увагу на глікемічний індекс продуктів, це здатність вуглеводів піднімати рівень цукру в крові. А крупи, зокрема й гречана – це вуглеводи.

В цілому каші корисні не тільки для здорового харчування, але і для схуднення, і гречку теж можна використовувати для цієї мети. Як зазначає дієтолог Олеся Добрянська зазначає, що крупи, зокрема і гречка, хороші тим, що вивільнення глюкози з них відбувається повільно.

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Гречку та інші каші можна їсти не тільки на сніданок, а й на вечерю: те, що при схудненні ввечері не можна їсти каші – міф / Фото: freepik.com

Тому на кашах ми менше набираємо вагу адже якщо ви їсте повільні вуглеводи – тобто каші, то і процес відкладення жиру сповільнюється. Також у крупах є клітковина, без якої наш кишківник добре не працюватиме. Це теж важливий момент як для здоров'я загалом, так і для схуднення.

Гречку та інші каші можна їсти не тільки на сніданок, а й на вечерю: те, що при схудненні ввечері не можна їсти каші – міф. Тільки гречка має займати чверть вашої тарілки, ще чверть – основний продукт (м'ясо, риба, птах), а половину тарілки віддайте овочам чи салату. Але щоб від гречаної каші був максимум користі, її важливо правильно приготувати .

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Як готувати гречку – варити чи запарювати?

Гречку, як і інші каші, корисніше не варити, а "томити", тоді корисні речовини збережуться. Найкорисніший спосіб, наголошує Олександр Кущ – готувати гречку з кефіром чи йогуртом (заливаємо гречану крупу кефіром і залишаємо на ніч).

Можна готувати гречку на воді – це найдієтичніший варіант, а ось будь-яка каша з медом чи олією сприяє набору зайвої ваги. Тому якщо стежите за фігурою, краще готувати каші на воді, без солі, можна зі спеціями.

Увечері промиваємо крупу, засипаємо в каструлю або мультиварку, а вранці вмикаємо і варимо близько 15 хвилин / Фото: unsplash.com

Олеся Добрянська радить лайф-хак: щоб витрачати на приготування гречки (і будь-якої іншої каші) менше часу, просто оберіть найзручніший для вас спосіб: можна варити гречку в мультиварці, можна в каструлі. Або взагалі запарювати в термосі, навіть літровій банці на ніч, головне це робити:

увечері промиваємо крупу, засипаємо в каструлю або мультиварку

заливаємо водою у пропорції ½ і залишаємо на ніч

вранці ви побачите, як гречка набрякла: увімкніть мультиварку або поставте каструлю на вогонь на 15 хвилин.

Корисніша та крупа, де вказано більш тривалий час приготування: отже, така крупа менше перероблена. Тому краще брати цільну гречку, а не крупу в мішечках, час приготування якої вказано 5 хвилин. Сорт гречки "ядриця" протипоказаний при запальних процесах у шлунково-кишковому тракті (ШКТ), оскільки дуже жорсткі частки крупи можуть травмувати слизову оболонку кишківника.

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