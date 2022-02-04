Поліфеноли в продуктах – чому саме овочі та фрукти потрібно їсти щодня

Фрукти та овочі повинні бути в раціоні не тільки через великий вміст у них клітковини. Плоди також багаті на поліфеноли, а вони захищають нас від маси хвороб

Саме овочі та фрукти потрібно їсти кожен день тому, що вони багаті на поліфеноли / Фото: unsplash.com

Зменшити ризик діабету , ожиріння, захворювань нирок і не лише допоможуть багаті на поліфеноли овочі та фрукти. Чим же так корисні ці природні антиоксиданти, пише журнал Nutrients.

Що таке поліфеноли та чим вони корисні?

Медики досліджували цього разу позитивний вплив поліфенолів на здоров'я при гострих та хронічних захворюваннях нирок різного походження, ожирінні та діабеті. Ці органічні сполуки – відмінні "борці" з окисним стресом .

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Поліфеноли, що містяться у фруктах і овочах, знижують шкоду окислювального стресу, і не тільки / Фото: unsplash.com

У природі поліфеноли виконують чітку функцію: захищають рослини від агресивного впливу ультрафіолету, комах, грибків та надають плодам "апетитний" колір.

Допомагають профілактиці і людських хвороб поліфеноли, отримані з природних джерел, тобто що містяться у фруктах, овочах та рослинах. Медики відзначають, що особливо ефективні у цьому плані ресвератрол, кверцетин та ізофлавони, які використовуються дослідниками для лікування широкого спектру захворювань.

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У яких овочах та фруктах шукати ці поліфеноли?

Природні джерела ресвератролу – червоний виноград і вино,що з нього роблять, мигдаль, ягоди темних сортів. Кверцетином багаті зелений і жовтий перець, яблука, капуста, червона і біла цибуля, помідори.

Ізофлавонів багато в сої, насінні льону, бобових, цільнозернових продуктах. Рекомендована норма овочів та фруктів на день – 300-400 грам.

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