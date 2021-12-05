Як прикрасити будинок до Нового року 2022 відповідно до українських традицій

Коллекция традиционного украинского декора Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресслужба

Курований гід Hey Guide, який запустило агентство Public Kitchen, разом із Ukrainian Folks випустили спільну колаборацію – колекцію українських традиційних елементів декору.

Співавтори вирушили до Сміли на Черкащині, де відвідали унікальну школу народних ремесел: соломоплетіння, гончарство, витинання (вирізка), народна іграшка

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Колекція традиційного українського декору Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресслужба

В результаті вдалося зібрати унікальні давні традиції декору українських будинків на зимові свята.

Минулого року до свят я прикрасила свій будинок паперовими зірками, такими, як використовують скрізь у Скандинавії. А за кілька тижнів Настя подарувала мені солом'яного павука. Я повісила його у вітальні і милувалася весь день, а вже надвечір зняла всі зірки. Вони мені здалися бутафорними і зовсім не цінними, адже посеред кімнати висів справжній скарб. І тоді ж я подумала про те, як би хотілося, щоб саме таким декором із змістом були наповнені будинки друзів. Дуже щаслива, що цього року це стане можливим." – розповідає про своє знайомство з традиційним українським декором Женя Скібіна, співзасновниця Hey Guide та Public Kitchen.

Колекція традиційного українського декору Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресслужба

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До колекції увійшли пірамідальні павуки, павуки-зірки, солом'яні коники, зірки та ангели, дідухи та свічники з різьбленого дерева. Всі ці елементи декору мають значення у народі. Наприклад, пірамідальний павук – модель Всесвіту, яка має забирати негативну енергію з дому. Такий павук родом із Галичини, де він завжди був аналогом ялинки. Традиційно ялинку не ставили в українських будинках – це була традиція, привезена за часів Радянського Союзу з Німеччини.

Колекція традиційного українського декору Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресслужба

Я давно дійшла до висновку, що традиційні українські ремесла можуть отримати друге життя та класно інтегруватися в життя сучасних українців. Для цього в них є все: особливий стиль, багато талановитих майстрів по всій країні, які зберігають та продовжують традицію, і все це просто дуже-дуже гарне, ти хочеш це бачити і доторкнутися до цього. Ця спільна колекція наш триб'ют народному декораторському мистецтву і наглядна добірка того, що являє собою справжній український новорічний стиль. Щасливих свят!", – коментує колаборацію з Hey Guide Настя Івченко.

Колекція традиційного українського декору Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресслужба

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Колекція традиційного українського декору Hey Guide x Ukrainian Folks / Фото: пресслужба

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