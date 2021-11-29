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Кевін Маккаллістер уже поставив, а ти? Найкращі альтернативи зрубним ялинкам на Новий рік 2022

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
29 листопада, 13:10
В закладинки
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В наш час користується популярністю все з приставкою "еко", у тому числі й головний символ року. Розберемо варіанти для тих, кому не все одно на довкілля
Альтернативні варіанти зрубним ялинкам
Альтернативні варіанти зрубним ялинкам / Фото: Колаж: Сьогодні

Чим замінити зрубну ялинку у 2022 році, щоб і дивитися було приємно, і зберегти в будинку святкову атмосферу? Штучні ялинки давно конкурують із натуральними – це вже половина успіху. Але ми розповімо і про інші варіанти символу Нового року 2022, які ідеально доповнять ваш новорічний декор будинку .

Кілька останніх років людство стало більш гуманним по відношенню до природи: ми намагаємося сортувати сміття, відмовилася від натурального хутра, віддаємо перевагу багаторазовим еко-сумкам, замість поліетиленових пакетів, даруємо вазони замість квітів і більше не хочемо бачити у своїй оселі живу ялинку, яка, через наш егоїзм, зіграє в сміттєвий бак за кілька тижнів після своєї вирубки.

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У природі існує тисячі рослин, які можуть стати альтернативою новорічній ялинці. І що найважливіше – їх можна виростити у горщику спеціально до Нового року, а потім висадити у лісі чи у себе в саду. Також можна не морочитися і прикрасити найбільший вазон у будинку – напевно, у вас такий є.

Ялинка на Новий рік 2022 може бути зовсім і не ялинкою. Хто взагалі вигадав ці стереотипи? Наприклад, у Японії прикрашають вишню, сливу та бамбук. Ми зібрали для вас найприкольніші на думку редакції варіанти новорічних дерев.

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Чим замінити ялинку на Новий рік 2022: живі рослини

Кіпарисовик

Найчастіше його продають як невеликий кущ або витончене деревце зі світло-зеленою хвоєю. Придбати можете у будь-якому квітковому магазині. Але є одне "але" – кипарисовику буде жарко в квартирі, тому його потрібно поставити або на балконі, або біля відключеної батареї та обприскувати весь час і додавати лід. На літо краще перенести надвір або навіть висадити в саду.

Кіпарисовик на Новий рік за 198 грн.
Кіпарисовик на Новий рік за 198 грн. / Фото: rozetka.com.ua

Туя

Туя на Новий рік 2022 не може не радувати, тому що в кінці осені дерево починає цвісти, а до Нового року на ньому з'являються справжнісінькі шишки. Оскільки туя росте хаотично, за допомогою найпростіших садових ножиць ви можете легко змінювати її зовнішній вигляд. Для поціновувачів східної філософії є гарна новина: вважається, що це дерево приносить довголіття та відновлює життєву енергію.

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Туя та Новий рік 2021 за 560 грн
Туя та Новий рік 2021 за 560 грн / Фото: rozetka.com.ua

Самшит

Самшит на Новий рік 2022 – ідея непогана, але майте на увазі, рослина не переносить рясний полив + їй потрібно дуже багато світла. В основному його вирощують у саду та роблять йому різні стрижки, в результаті яких виходять живі скульптури – топіарії. Також самшиту можна надати трикутної форми і зробити дуже схожим на ялинку.

Самшит замість ялинки на Новий рік
Самшит замість ялинки на Новий рік / Фото: открытые источники

Ялівець

Ароматне дерево приносить у будинок атмосферу Нового року, але утримувати його в чотирьох стінах досить непросто, воно потребує особливого догляду. Але дізнавшись про його лікувальні властивості, ви подолаєте всі труднощі, пов'язані з цим, адже натомість отримаєте не тільки гарний домашній куточок, а й міцне здоров'я всіх мешканців квартири і навіть тварин.

Ялівець – чудова альтернатива новорічній ялинці. Ціна 1139 грн.
Ялівець – чудова альтернатива новорічній ялинці. Ціна 1139 грн. / Фото: rozetka.com.ua

Піцея

Піца на Новий рік використовується дуже часто. Можна сказати, це та сама ялина, тільки посаджена в горщик. Після зимових свят її можна висадити у дворі, дерево зростатиме і радуватиме ще багато років. З кожним роком її зростання збільшуватиметеся на 10-15 см. Будьте обережні при покупці: дивіться, щоб земля, в якій росте піцея, була не проморожена. А якщо плануєте і далі вирощувати дерево, то не купуйте молоду рослину, а також облиту спреєм з імітацією снігу чи блискітками, така довго не живе.

Піцея – новорічна жива зелена ялинка Глаука за 1290 грн.
Піцея – новорічна жива зелена ялинка Глаука за 1290 грн. / Фото: rozetka.com.ua

Розмарин

Раптове, але цілком цікаве рішення, чим замінити ялинку на Новий рік. Купити розмарин можна в будь-якому продуктовому магазині, можна й заздалегідь виростити як вазон, а вже після Нового року використати з кулінарною метою. Краще вибирати середземноморський розмарин, він прихильніше ставиться до сухого повітря.

Розмарин у горщику за 150 грн.
Розмарин у горщику за 150 грн. / Фото: prom

Араукарія

Араукарія – тропічна рослина, яку абсолютно нормально можна вирощувати вдома, а на Новий рік достатньо буде вбрати її іграшками та прикрасити мішурою. До речі, мішурою на Новий рік можна прикрасити не лише ялинку, а й зачіску, тренд на дощ у волоссі з кожним вдень все більш популярний.

Араукарія замість ялинку на Новий рік 2022 року.
Араукарія замість ялинку на Новий рік 2022 року. / Фото: Инстаграм

Для випускників гуртка "очумілі ручки" пропонуємо варіанти ялинок своїми руками, які можна зробити з будь-чого в будинку: від вільної стіни – до паперу.

Новий рік 2022: ялинка своїми руками

Новорічні ялинки своїми руками.
Новорічні ялинки своїми руками. / Фото: Инстаграм

Альтернатива живим ялинкам 2022.
Альтернатива живим ялинкам 2022. / Фото: Инстаграм

Замініть живу ялинку в будинку своїм виробом.
Замініть живу ялинку в будинку своїм виробом. / Фото: Инстаграм

Прекрасна альтернатива живій ялинці
Прекрасна альтернатива живій ялинці / Фото: Инстаграм

Альтернатива живій ялинці на Новий рік 2022
Альтернатива живій ялинці на Новий рік 2022 / Фото: Инстаграм

Креативна ідея, як замінити ялинку в будинку
Креативна ідея, як замінити ялинку в будинку / Фото: Инстаграм

Ідея "ялинки" без ялинки
Ідея "ялинки" без ялинки / Фото: Инстаграм

Створюємо ялинку в будинку своїми руками
Створюємо ялинку в будинку своїми руками / Фото: Инстаграм

Ну і насамкінець поговоримо про штучні ялинки, варіантів яких сьогодні дуже багато. Така ялинка прослужить вам довгі роки і не потребує особливого догляду, як дерево в горщику, або креативному підході. Тисячі варіантів на будь-який смак ви зможете знайти в магазинах чи онлайн.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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