Путін помер, а як це було насправді – дивіться 7 курйозних фото

Українці зробили сюрприз просто неба для Путіна... / Фото: Колаж: Сьогодні

Найочікуваніший день для українців – смерть Путіна, який зараз сидить в бункері та думає про безсмертя. У Києві ресторан Under Wonder готує грандіозне святкування з цього приводу. Будуть безоплатно наливати шампанське охочим та здивують артпроєктом. За час війни українці не лише візуалізують це, а й діють, роблячи пам’ятники на кладовищах з фото диктатора. Покажемо 7 курйозних прикладів.

Спойлер: за Лукашенко українці "подбали" теж.

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