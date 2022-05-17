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Путін лікується кров’ю та найняв "дегустатора отрути": 5 дивних звичок параноїка

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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17 травня, 15:23
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Заради нього олені терплять тортури, щоб Путін поніжився у ванні з їхньою кров’ю. Про інші звички – у матеріалі
5 дивних звичок Путіна
5 дивних звичок Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сьогодні" розкажуть про 5 найдивніших звичок Путіна, які викликають багато запитань. Президент РФ не лише диктатор, а й параноїк з психічними розладами, який втратив зв’язок з реальністю і прикривається 6-метровим столом, бункером та відеозверненнями з фотошопом.

Параноїдально ставиться до їжі

Путін боїться їсти страви від власного шеф-кухаря, думаючи, що їх отруїли. Президент РФ перестрахувався і найняв персонального дегустатора їжі, який пробує її до того, як вона потрапить на його тарілку. В оточенні помічника Путіна називають "дегустатором отрути". У лютому 2022 року він замінив приблизно 1000 людей з персоналу, думаючи, що хтось хоче його отруїти.

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Одно слово, поки диктатор боїться їсти зранку, українці руками зупиняють російські танки та розміновують території.

У Путіна є дегустатор, якого в народі називають "дегустатором отрути"
У Путіна є дегустатор, якого в народі називають "дегустатором отрути" / Фото: Getty Images

Купається в кривавих ваннах

Путін приймає криваві ванни з екстрактом пантів (м'яких незакостенілих рогів маралів). Хоче омолодити шкіру у свої 70 років та поліпшити роботу серця. Пристрасть до ванн виникла у президента РФ завдяки Сергію Шойгу, який переконав його нібито в чудодійності крові. Чи згадує Путін під час купання про оленів, які терплять тортури заради продовження його молодості? Сумніваємось! Живих тварин зв'язують на верстаті та відрізають роги, щоб отримати екстракт. Біль тварин зоозахисники порівнюють з вириванням нігтів у людини.

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Боїться свого оточення

У Мережі тисячі мемів про 6-метровий стіл Путіна з елементами сусального золота, де він бесідує з лідерами країн світу. Зробив його італійський підприємець Ренато Полонья 25 років назад. У 2022 році виріб коштував би приблизно 100 тис. євро. Стіл підходить під опис "дорого-багато". Але головна його перевага для кремлівського лідера не в елітному вигляді, а в можливості збільшити відстань до колег під час перемовин. Путін не лише їсти боїться, а й спілкуватися за столом у Кремлі!

У Мережі тисячі мемів про 6-метровий стіл Путіна
У Мережі тисячі мемів про 6-метровий стіл Путіна

Не використовує смартфон

Путін втратив зв'язок з реальністю – у нього немає персонального смартфона. Це аргумент, чому він не записує щоденні звернення, як Володимир Зеленський, а публікує "законсервовані" відео з фотошопом. Зазначають, що Путін отримує щоденно інформацію іншими способами. Цікаво, телеграмою чи поштовим голубом?

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Путін публікує "законсервовані" відео з фотошопом
Путін публікує "законсервовані" відео з фотошопом / Фото: скріншот

Схиблений на власному здоров’ї

Путіна у поїздках супроводжують 10 лікарів, адже диктатор схиблений на своєму здоров’ї. У розслідуванні журналістів медіа Проєкт з нагоди 70-річчя президента РФ зауважили, що зазвичай з диктатором їздить онколог Євген Селіванов. Його називають "лікарем, який може першим виявити проблеми із щитоподібною залозою, зокрема онкологічні".

Ширяться чутки, що Путін довіряє тальки чоловікам. Серед його персоналу ви не побачите жінок.

Дізнайтеся також, як живуть діти Путіна, які змінили "легендарне" прізвище, та скільки їх.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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