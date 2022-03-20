Як українцям в'їхати до Швейцарії: статус захисту S і що потрібно знати

Як отримати статус тимчасового захисту у Швейцарії / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

За даними ООН, понад 3 мільйони українців уже виїхали з країни після воєнного вторгнення Росії. Вже зараз аналітики стверджують, що це число наблизиться до 4 мільйонів. Найбільше людей зупинилися у Польщі. Дедалі більше країн ЄС спрощують правила в'їзду для наших співгромадян, пропонуючи лояльні умови забезпечення та допомоги.

Так, 12 березня Bundesrat (Федеральна рада Швейцарської Конфедерації) затвердила видачу українцям, які потребують допомоги, статус захисту S.

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Що цікаво, цей статус був розроблений ще у 1990-х, але раніше ним ніколи не користувалися.

Що таке статус S

Статус S призначений для людей, які потребують захисту. Згідно з ним, біженці зможуть отримати притулок за спрощеною системою, отримають право на тимчасове перебування терміном на один рік, з можливістю продовження до 5 років.

Через 5 років люди можуть отримати дозвіл на проживання B (permis B).

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Швейцарія також виплачуватиме фінансову допомогу. Варто знати, що статус S не зможуть отримати ті, хто вже має статус тимчасового перебування в одній із країн ЄС.

Які права дає статус S

Громадяни України зможуть отримати:

Право на перебування в країні та право на житло.

Медичне страхування.

Діти зможуть відвідувати школи або мовні курси з першого дня після розміщення за адресою тимчасового або постійного перебування.

Дорослі зможуть також відвідувати курси мов (німецької, італійської або французької мови).

Українці зможуть виїжджати та повертатися до Швейцарії без додаткового дозволу чи віз.

Право на роботу, включаючи самозайнятість без традиційного очікування в 3 місяці.

Покриття частини видатків на оренду житла, соціальну допомогу та медичну страховку.

Хто може отримати статус

Громадяни України, які постраждали внаслідок військових дій, їхні сім'ї, що мали прописку до 24 лютого 2022 року.

Особи інших національностей та особи без громадянства, а також члени їхніх сімей, які мали міжнародний чи національний статус захисту в Україні до 24 лютого 2022 року.

Люди інших національностей та без громадянства, а також члени їхніх сімей, які можуть документально довести, що вони мають дійсний дозвіл на проживання в Україні (короткостроковий або довгостроковий дозвіл на проживання) та не можуть безпечно та назавжди повернутися до рідної країни.

Де поселять українців

Наші громадяни можуть жити у своїх родичів, приватних будинках, які співпрацюють зі Швейцарським агентством у справах біженців (SFH), або у волонтерів, готелях або центрах для біженців.

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Як отримати статус S

Українцям необхідно зареєструватися в одному із Федеральних центрів, який надає притулок (Bundesasylzentr/BAZ). Кожна заявка перевірятиметься індивідуально.

Зареєструватися можна не відразу, а протягом 90 днів після прибуття до Швейцарії.

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