Як доглядати за обличчям взимку – 5 важливих правил

Доглядаючи обличчя взимку в домашніх умовах, вибирайте правильне очищення, зволоження та живлення шкіри / Фото: Колаж: Сьогодні

Взимку шкіра обличчя страждає від вітру, холоду, різкої зміни температур, як ніколи. Тому важливо звернути увагу на правильність домашнього догляду , Переглянути свої звички, а при необхідності – пройти процедури у косметолога. Розібратися у тонкощах зимового догляду за шкірою обличчя допомогла косметолог Сюзанна Елоян .

Сюзанна Елоян / Фото: пресслужба

Реклама

Як зрозуміти, що шкіра вимагає додаткового догляду

Перші ознаки того, що шкіра обличчя страждає – це її лущення, почервоніння, тьмяний колір обличчя. У таких випадках потрібний правильний домашній догляд, а саме – правильне очищення.

Правильний домашній догляд, а саме правильне очищення допоможе зберегти взимку шкіру обличчя. / Фото: freepik.com

Реклама

У холодну пору року гелі для вмивання краще замінити на молочко або пінку для обличчя, вони м'якше очищають шкіру.

Також у цей період краще відмовитися від засобів для вмивання, в якому містяться кислоти.

Не забуваємо тонізувати шкіру (використовуємо тоніки)! Це дуже важливо. А використання скрабів краще скоротити (не частіше ніж один раз на 7-14 днів)

Реклама

Що стосується кремів, в арсенал до зволожуючого крему необхідно додати поживний.

І не забуваємо про креми з SPF. У наш час активність сонячних променів дуже висока навіть у зимовий період. Тому зараз шкіру обличчя також необхідно захищати від випромінювання.

Адже промені сонця потрапляють в обличчя як на пряму, а й здатні відбиватися від води та снігу, залишаючи опіки. Що надалі призведе до пігментації .

Що робити, якщо шкіра обличчя зневоднена?

Буває шкіра обличчя настільки зневоднена, що домашнього догляду буде недостатньо. Тоді варто звернутися за допомогою до фахівців: найкращим вирішенням цієї проблеми стане біоревіталізація .

Не забывайте увлажнять кожу перед каждым выходом на улицу / Фото: freepik.com

Це підшкірне введення препаратів з гіалуроновою кислотою, здатне швидко зволожити шкіру, покращити колір обличчя, а також подолати видимі ознаки старіння. Ну і звичайно ж не забувайте зволожувати шкіру перед кожним виходом на вулицю, адже зневоднена шкіра – це завжди високий ризик передчасного старіння та появи зморшок на обличчі.

Змінюйте звички, що псують шкіру

Для підтримки краси та молодості вашої шкіри не менш важливе раціональне харчування. Той самий надлишок цукру в раціоні – благодатний ґрунт для прищів, особливо при акне та жирній шкірі.

Для краси шкіри обличчя важливо, щоб у меню постійно були овочі та фрукти / Фото: freepik.com

Важливо, щоб у вашому меню постійно були овочі та фрукти, а також харчування було збалансоване за білками, жирами (не фастфудом) та складними вуглеводами. Адже внутрішній стан нашого організму відбивається на шкірі. І, звичайно, постійне недосипання, алкоголь та куріння ніяк не додасть молодості. позбавляйтеся шкідливих звичок.

Також ми писали, як доглядати стопи в холоди.