Як доглядати за обличчям взимку – 5 важливих правил

Доглядаючи обличчя взимку в домашніх умовах, вибирайте правильне очищення, зволоження та живлення шкіри / Фото: Колаж: Сьогодні
Взимку шкіра обличчя страждає від вітру, холоду, різкої зміни температур, як ніколи. Тому важливо звернути увагу на правильність домашнього догляду , Переглянути свої звички, а при необхідності – пройти процедури у косметолога. Розібратися у тонкощах зимового догляду за шкірою обличчя допомогла косметолог Сюзанна Елоян .
Як зрозуміти, що шкіра вимагає додаткового догляду
Перші ознаки того, що шкіра обличчя страждає – це її лущення, почервоніння, тьмяний колір обличчя. У таких випадках потрібний правильний домашній догляд, а саме – правильне очищення.
Адже промені сонця потрапляють в обличчя як на пряму, а й здатні відбиватися від води та снігу, залишаючи опіки. Що надалі призведе до пігментації .
Що робити, якщо шкіра обличчя зневоднена?
Буває шкіра обличчя настільки зневоднена, що домашнього догляду буде недостатньо. Тоді варто звернутися за допомогою до фахівців: найкращим вирішенням цієї проблеми стане біоревіталізація .
Це підшкірне введення препаратів з гіалуроновою кислотою, здатне швидко зволожити шкіру, покращити колір обличчя, а також подолати видимі ознаки старіння. Ну і звичайно ж не забувайте зволожувати шкіру перед кожним виходом на вулицю, адже зневоднена шкіра – це завжди високий ризик передчасного старіння та появи зморшок на обличчі.
Змінюйте звички, що псують шкіру
Важливо, щоб у вашому меню постійно були овочі та фрукти, а також харчування було збалансоване за білками, жирами (не фастфудом) та складними вуглеводами. Адже внутрішній стан нашого організму відбивається на шкірі. І, звичайно, постійне недосипання, алкоголь та куріння ніяк не додасть молодості. позбавляйтеся шкідливих звичок.
Також ми писали, як доглядати стопи в холоди.